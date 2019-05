Mehrere Künstlerinnen und Künstler aus den USA haben in sozialen Netzwerken gegen strikte Schwangerschaftsabbruchgesetze protestiert. "Seht her. Diese Idioten treffen Entscheidungen für Frauen in Amerika", schrieb etwa die R&B- und Pop-Sängerin Rihanna auf Instagram. Dazu zeigte sie Bilder der 25 männlichen Politiker, die in Alabama zusammen mit Gouverneurin Kay Ivey für das neue Gesetz stimmten, das Abtreibungen in den meisten Fällen verbietet und unter Strafe stellt. Der Eintrag bekam über 2,6 Millionen Likes.

Zuletzt hatte am Dienstag der Senat im US-Bundesstaat Alabama mit 25 zu 6 Stimmen für das restriktivste Gesetz gegen Schwangerschaftsabbrüche gestimmt. Alabamas Gouverneurin hat das Gesetz auch schon unterzeichnet. Sollte es am Ende in Kraft treten, wären Schwangerschaftsabbrüche in dem Bundesstaat komplett verboten, auch nach Vergewaltigung oder in Fällen von Inzest. Einzige Ausnahme: Das Leben der Mutter ist in Gefahr. Jeder Mediziner, der einen Abbruch ab dem Moment der Empfängnis vornimmt, könnte mit bis zu 99 Jahren Haft bestraft werden.

Ob das Gesetz tatsächlich in Kraft treten kann, ist aber fraglich. Denn es steht möglicherweise im Konflikt mit einem Grundsatzurteil des Supreme Court von 1973, das unter dem Namen Roe v. Wade bekannt ist.

Dennoch melden sich vermehrt bekannte Persönlichkeiten, die gegen das Schwangerschaftsabbruchgesetz protestieren. Darunter sind auch Lena Headey, die in Game of Thrones eine Rolle spielt, Sänger Charlie Puth, das Model Gigi Hadid und der Rapper P. Diddy. Einige von ihnen posteten auch den Spruch "Männer sollten keine Gesetze machen, die den Körper von Frauen betreffen". Der Hauptdarsteller der in Georgia gedrehten Netflix-Serie Ozark, Jason Bateman, kündigte an, nicht mehr in dem US-Bundesstaat arbeiten zu wollen, falls dort ein ähnlich umstrittenes Gesetz von den Gerichten durchgewunken werden sollte.

Einige prominente Frauen berichteten in der Debatte über eigene Schwangerschaftsabbrüche, wie Hollywood-Star Milla Jovovich, Moderatorin Busy Philipps und Schauspielerin Minka Kelly. "Wer bist du, mir sagen zu wollen, was ich mit meinem Körper machen soll? Das ist eine Entscheidung von mir, meinem Arzt, meiner Familie und meinen Freunden", sagte Jovovich in einem emotionalen Video. Unter dem Hastag #youknowme twittern derzeit viele Frauen ihre Erfahrungen mit Schwangerschaftsabbrüchen.