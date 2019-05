Etwas mehr als zwei Wochen nach den Terroranschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka ist nach Angaben der Behörden keiner der mutmaßlichen Täter mehr auf der Flucht. "Alle, die die Selbstmordanschläge organisiert und verübt haben, sind gestorben oder in Gewahrsam", teilte Polizeichef Chandana Wickramaratne mit.

Zur Gruppe der Selbstmordattentäter, die am 21. April mehrere Kirchen und Hotels angegriffen hatte, gehörten den Ermittlungen zufolge auch zwei Bombenexperten.Wie viele Verdächtige im Zusammenhang mit den Anschlägen insgesamt in Gewahrsam sind, teilte Wickramaratne nicht mit. Ein Polizeisprecher hatte am Montag von 73 Verdächtigen gesprochen, darunter neun Frauen.

Nachdem die Ausgangssperren aufgehoben wurden, werde sich das öffentliche Leben wieder normalisieren, sagte der Polizeichef. Am Montag waren Schulen wieder geöffnet worden, vielerorts seien jedoch nicht einmal zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht erschienen, hieß es. Viele Eltern würden ihre Kinder aus Angst vor weiteren Anschläge derzeit nicht in die Schule schicken.

1/18 Die Sankt-Sebastian-Kirche in Negombo am Tag nach dem Attentat. An Ostersonntag kurz vor 9.00 Uhr hatte sich ein Selbstmordattentäter während eines Gottesdiensts in der Kirche in die Luft gesprengt. Negombo liegt rund 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo. Der Ort hat rund 140.000 Einwohner und ist mehrheitlich katholisch. © Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images 2/18 Schmuck und Schuhe der Opfer, auf den Steinen klebt Blut. Der Täter sei erst kurz vor Ende der Messe in die Sankt-Sebastian-Kirche gekommen, er habe eine große Tasche bei sich getragen, berichteten Überlebende. Die römisch-katholische Kirche ist dem Patron der Stadt Negombo geweiht. Der Grundstein für die Kirche wurde 1936 gelegt, das Gebäude rund zehn Jahre später fertiggestellt. © Gemunu Amarasinghe/AP/dpa 3/18 Einwohner Negombos heben Gräber für die Anschlagsopfer aus. Die Kirche war am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt. © Atul Loke/Getty Images 4/18 Zwei Tage nach dem Anschlag auf die Sankt-Sebastian-Kirche werden die Toten beerdigt. Helfer tragen einen Sarg zu einem Grab. © Carl Court/Getty Images 5/18 Ein Mann trauert neben den Särgen zweier Opfer, die am Ostersonntag getötet wurden. © Athit Perawongmetha/Reuters 6/18 Eine Frau weint, als ein Sarg in die Erde gesenkt wird. © Carl Court/Getty Images 7/18 Mit einem Bagger wird Erde auf die Särge geschüttet. © Athit Perawongmetha/Reuters 8/18 Angehörige legen Blumen auf die frisch aufgeschütteten Gräber. © Gemunu Amarasinghe/AP/dpa 9/18 Zahlreiche Menschen kamen zu der Massenbeerdigung. © Carl Court/Getty Images 10/18 Hunderte Menschen hatten zuvor an der Messe für die Opfer in Negombo teilgenommen. © Carl Court/Getty Images 11/18 Bei dem Anschlag starb auch die 27-jährige Hirsushi Kansika. Vor der Beerdigung ist ihre Leiche in ihrem Haus aufgebahrt. © Atul Loke/Getty Images 12/18 Konsi Vinifrieda, 62 Jahre alt, mit ihrer toten Enkelin Hirsushi Kansika. © Atul Loke/Getty Images 13/18 Trauernde in Colombo. Zwei Tage nach dem Attentat hielten die Menschen in Sri Lanka für drei Minuten inne – zu Ehren der mehr als 300 Todesopfer. © Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images 14/18 Sicherheitskräfte und Mönche stehen neben den Särgen der Anschlagsopfer. © Thomas Peter/Reuters 15/18 Eine Frau betet den Rosenkranz im Gedenken an die Opfer der Anschläge. © Dinuka Liyanawatte/Reuters 16/18 Eine Nonne läuft zwischen Sicherheitskräften hindurch, um eine Messe für die Opfer der Anschläge zu besuchen. © Thomas Peter/Reuters 17/18 Ein Mann trauert am Sarg seiner Angehörigen, die bei der Explosion in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo starben. © Dinuka Liyanawatte/Reuters 18/18 Die Sankt-Antonius-Kirche zwei Tage nach dem Anschlag. Mehr als 310 starben bei dem Terrorangriff, Hunderte wurden verletzt. © Carl Court/Getty Images

Auch in der Stadt Negombo, in der es nach den Anschlägen zu Zusammenstößen zwischen Christen und Muslimen gekommen war, beruhige sich die Lage, vermeldete die Polizei. Bei den Auseinandersetzungen waren zahlreiche Geschäfte, Wohnhäuser und Fahrzeuge von Muslimen beschädigt worden.



Bei den Anschlägen am Ostersonntag, die mutmaßlich von islamistischen Extremisten ausgingen, waren in einer Kirche mehr als hundert Menschen getötet worden. Insgesamt waren bei den Selbstmordattentaten in drei Kirchen und drei Luxushotels 257 Menschen getötet worden. Etwa 500 weitere wurden verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Anschläge für sich. Nach Einschätzung der Regierung von Sri Lanka ist die Islamistengruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ), die möglicherweise aus dem Ausland unterstützt worden sei, für die Anschläge verantwortlich.