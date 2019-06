Nach dem massiven Blackout in weiten Teile Südamerikas hat sich die Lage allmählich wieder normalisiert. 98 Prozent des Landes hätten wieder Strom, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Telam sowie Behörden in den drei benachbarten Ländern am Sonntagabend mit. Auch die drei Millionen Uruguayer und Betroffene in Paraguay waren am Abend überwiegend wieder versorgt.

Die Ursache für den "beispiellosen" Stromausfall sei noch unklar, sagte Argentiniens Präsident Mauricio Macri. Energieminister Gustavo Lopetegui sprach von einem Fehler im Verbundsystem des nationalen Stromnetzes, der häufiger auftrete, diesmal aber zu einer Kettenreaktion und einem Totalausfall in ganz Argentinien und weiten Teilen Uruguays und Paraguays geführt habe. "Wir haben keine Informationen darüber, warum das passiert ist", sagte er bei einer Pressekonferenz. "Dies ist ein außergewöhnliches Ereignis, das niemals hätte passieren dürfen." Mehr als 40 Millionen Menschen waren deswegen seit sieben Uhr morgens stundenlang ohne Strom.

Auch die argentinische Hauptstadt Buenos Aires mit ihren rund 16 Millionen Einwohnern wurde fast völlig lahmgelegt. Läden blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr, die Wasserversorgung sowie die Telefon- und Internetkommunikation kamen zum Erliegen. Patienten, die auf medizinische Geräte angewiesen sind, wurden aufgerufen, sich in Krankenhäuser mit Stromgeneratoren zu begeben.

Wie anfällig ist Südamerikas Stromnetz?

Der Blackout warf neue Fragen über die Anfälligkeit des Stromnetzes in auf, dass mehrere Länder in Südamerika verbindet. In Argentinien leben etwa 44 Millionen, in Uruguay gut drei Millionen und in Paraguay etwa sieben Millionen Menschen.

Argentiniens Stromnetz ist bekanntermaßen unzuverlässig. Umspannwerke und Kabel gelten als ungenügend gewartet und repariert. Der argentinische Energieversorger Edesur erklärte, eine Panne an einer Übertragungsstelle zwischen den Kraftwerken Yacyretá und Salto Grande im Nordosten habe den Ausfall ausgelöst. Ein unabhängiger argentinischer Energieexperte sagte, das Stromsystem sei fehlerhaft konstruiert. "Ein lokalisierter Fehler wie dieser sollte vom gesamten System isoliert sein", sagte Raúl Bertero, Präsident des Zentrums CEARE der Universität von Buenos Aires, das zu energieregulatorischen Aktivitäten forscht. "Das Problem ist bekannt und die Technologie und die Studien existieren, um das zu verhindern."

Während die Behörden kaum für Kommentare zur Verfügung standen, bezeichneten viele Einwohner in Argentinien und Uruguay das Geschehen als beispiellos. Der Taxifahrer Silvio Ubermann in Buenos Aires sagte etwa, dass er einen solchen Ausfall im gesamten Land noch nie erlebt habe. "Ich war gerade auf dem Weg, um mit einem Freund zu essen, aber wir mussten alles absagen. Es gibt keine U-Bahnen, nichts funktioniert", klagte Anwohner Lucas Acosta. "Was noch schlimmer ist, heute ist Vatertag. Ein Nachbar hat mir gerade gesagt, dass seine Söhne ihn heute nicht treffen können."

Auch die Gouverneurswahlen in Argentinien waren von dem Ausfall betroffen. Wählerinnen und Wähler mussten das Licht ihrer Handys nutzen, um bei der Stimmabgabe etwas sehen zu können.