Bei einem Großbrand in einem Club in Berlin sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr bei Twitter mitteilte, brannte der "Club der Visionäre" am Flutgraben im Südosten des Stadtteils Kreuzberg "fast vollständig aus".

Die Feuerwehr sei mit 70 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Tankstelle habe verhindert werden können. Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Druckgasflaschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Wer oder was das Feuer verursacht hat, ist laut Tagesspiegel bisher noch nicht bekannt. Experten der Polizei untersuchten der Zeitung zufolge am Samstagmittag weiterhin den Brandort.

Der Club ist im Sommer mit seiner großen hölzernen Sonnenterrasse überaus beliebt. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend fand hier eine Party unter dem Motto "Kisses from Tokyo" statt.