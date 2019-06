Die Luftwaffe der Bundeswehr hat nach dem Zusammenstoß zweier Eurofighter ihre Trainingsflüge über deutschem bewohnten Gebiet verteidigt. "Übungsflüge über dem deutschen Hoheitsgebiet können wir nicht vermeiden", sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. "Wir müssen dort üben, wo wir im Bedarfsfall auch verteidigen." Die Luftwaffe sei bemüht, die Bevölkerung so gering wie möglich zu belasten. Um ihrem Auftrag nachzukommen, müssten die Piloten jedoch "professionell und handlungssicher sein", da sie innerhalb von wenigen Minuten jeden beliebigen Punkt in Deutschland erreichen müssten. Der Flugbetrieb des zuständigen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff in Laage bei Rostock solle Anfang kommender Woche wieder aufgenommen werden.



Die beiden Maschinen des Geschwaders waren bei einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt. Eine dritte Maschine blieb unversehrt. Ein 27-jähriger Pilot aus Mecklenburg-Vorpommern starb, der zweite – ein erfahrener Ausbilder – konnte sich mit dem Fallschirm retten.



Die Bundeswehr setzte am Mittwoch ihre Aufräum- und Sucharbeiten fort. Bis zu 40 Soldaten suchten Getreidefelder und Brachflächen im Sperrgebiet ab. Andere Soldaten gingen in Nossentiner Hütte von Haus zu Haus, um private Grundstücke zu kontrollieren. Die 500 Soldaten suchten auf dem zwölf Quadratkilometer großen Sperrgebiet nach Trümmerteilen. Die Flugschreiber der beiden Maschinen sind mittlerweile gefunden und werden ausgewertet.

Knapp an der Kita vorbei

In Nossentiner Hütte seien Menschen traumatisiert, sagte Bürgermeisterin Birgit Kurth. Das Unglück hätte weit schlimmere Folgen haben können. Eine der Maschinen war knapp über den Ort hinweg abgestürzt, in unmittelbarer Nähe eines viergeschossigen Plattenbaus und des Kindergartens. Teile der Maschine wurden im ganzen Ort gefunden, darunter an der Kita, neben dem Neubaublock und auf dem Sportplatz.



Den Eurofighter an sich hält Luftwaffen-Generalleutnant Gerhartz für sicher. "Wir haben mit dem Eurofighter das bisher sicherste Kampfflugzeug in unserer gesamten Luftwaffengeschichte." In 15 Jahren sei man mit dem Flugzeugtyp 104.000 Stunden ohne Absturz geflogen. Dennoch verbleibe ein Restrisiko, wie "uns der 24. Juni traurig vor Augen geführt hat".