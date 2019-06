Im Prozess um die beispiellose Mordserie des früheren Krankenpflegers Niels H. ist der 42-Jährige wegen 85 weiterer Morde an Klinikpatienten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt. Zudem wurde H. mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt.

Der vorsitzende Richter Sebastian Bührmann sagte in seiner Urteilsbegründung, bei den Taten des ehemaligen Krankenpflegers handele es sich "um etwas, was jegliche Grenzen sprengt und jeglichen Rahmen überschreitet". Seine Schuld sei "unfassbar".

H. war wegen 100 Morden angeklagt. In 15 Fällen sprach das Gericht somit den Angeklagten frei. H. selbst hatte 43 Taten gestanden. Die Anklage hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft wegen weiterer 97 Morde gefordert. Auch die Verteidigung sprach sich in ihrem Schlussantrag für eine lebenslange Haftstrafe aus, aber wegen 55 Morden und 14 Mordversuchen.

H. entschuldigt sich

Der frühere Pfleger tötete seine Opfer zwischen den Jahren 2000 und 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Dabei soll er seinen Opfern unterschiedliche Medikamente gespritzt haben, um sich bei einer anschließenden Reanimierung als Retter zu präsentieren. Viele Patienten überlebten das nicht.

H. wurde bereits 2015 unter anderem wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis in Oldenburg.



Gegen Ende seines Prozesses hatte er sich vor Gericht bei den Angehörigen seiner Opfer entschuldigt. Er sprach von Reue und Scham. Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er mit seinen Taten verursacht habe.