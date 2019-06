Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. "Wir haben die Person bei uns und wollen Informationen gewinnen", sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei am Nachmittag in Gewahrsam genommen worden. Einzelheiten über die Person wollte er auch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.



Es handele es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem 65-jährigen CDU-Politiker gestanden haben solle, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Dort heiße es, man sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben. Auf die Spur des Mannes sei die Polizei durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen.

Dazu habe auch die Auswertung seines Mobiltelefons gehört, berichtet die FAZ weiter. Offenbar habe es darüber hinaus weitere Anhaltspunkte gegeben, die zur Festnahme geführt hätten. Zuvor hatte ein Sprecher der Polizei mitgeteilt, dass die Spurensuche am Tatort am Freitag abgeschlossen wurde.

Nach einem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" waren 80 Hinweise eingegangen – unter anderem Fotos und Videos von einer Kirmes, die in der Tatnacht nur wenige Meter entfernt vom Haus des CDU-Politikers stattfand.

Trauerfeier am 13. Juni

Inzwischen steht der Termin für die Trauerfeier des ehemaligen Regierungspräsidenten fest. Sie wird am 13. Juni in Kassel abgehalten. In der Martinskirche werde es einen Trauergottesdienst mit "protokollarischen Ehrenbekundungen" geben, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin in Hessen.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden. Die Ermittler gingen von einem Tötungsdelikt aus.