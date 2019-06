Bei neuen Protesten gegen die Regierung ist es in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince am Sonntag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nach Angaben einer Journalistin der Nachrichtenagentur AP wurde dabei mindestens ein Mann getötet. Er habe eine Schusswunde erlitten und sei zu einer Ambulanz gebracht worden. Deren Generaldirektor, Ralph Senecal, teilte später mit, der Mann sei von einer Kugel in der Brust getroffen worden und starb, noch bevor er bei ihm ankam.

Nahe dem Präsidentenpalast stießen junge Männer und Sicherheitskräfte zusammen. Die Demonstranten steckten Reifen in Brand und warfen Steine. Die Polizei baute ihrerseits Barrieren am Gebäude auf. Gegen jene, die versuchten, diese zu durchbrechen, setzten sie Tränengas ein. Zuvor hatten Tausende Menschen friedlich demonstriert.

Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse. Sie werfen der Regierung vor, Geld aus dem Petrocaribe-Programm veruntreut zu haben, über das Haiti jahrelang Erdöllieferungen aus Venezuela zu günstigen Konditionen erhalten hatte. Erst kürzlich veröffentlichte Haitis Rechnungshof dazu einen Bericht. Konkret geht es um den mutmaßlichen Missbrauch von umgerechnet 3,4 Milliarden Euro. Nach einer Untersuchung des haitianischen Senats sollen darin auch mindestens 14 Beamte der Regierung des früheren Präsidenten Michel Martelly verwickelt sein.

Inzwischen hat Haiti wegen des Zusammenbruchs der venezolanischen Wirtschaft mit anderen Problemen zu kämpfen. Da kaum noch Öl zu Petrocaribe-Bedingungen eintrifft, gibt es große Probleme bei der Stromerzeugung. Die meisten haitianischen Haushalte bekommen nur noch wenige Stunden am Tag Elektrizität.

Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Verschärft wurde die Lage durch ein verheerendes Erdbeben im Januar 2010, bei dem etwa 200.000 Menschen ums Leben kamen. Die Bevölkerung leidet unter Massenarbeitslosigkeit und einer hohen Inflationsrate.