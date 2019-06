Im rheinischen Braunkohlerevier Garzweiler haben tausende Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Proteste für einen schnellen Kohleausstieg fortgesetzt. Etwa 1.600 Aktivistinnen und Aktivisten des Bündnisses Ende Gelände liefen am Samstag von Keyenberg aus in Richtung Jackerath, das im Süden des Tagebaus Garzweiler liegt. Nach Polizeiangaben durchbrach eine größere Gruppe der Demonstrierenden eine Polizeikette und gelangte auf das Gelände des Tagebaus. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Die Aachener Polizei schrieb auf Twitter, die Aktivisten würden sich weiter in Richtung Tagebau bewegen. "Hier wurden unsere KollegInnen massiv angegangen & teilweise verletzt." Über die Zahl der Verletzten oder die Schwere der Verletzungen konnte die Pressestelle der Aachener Polizei zunächst keine Angaben machen. Ende Gelände sprach auf Twitter von Polizeigewalt.



Der Protestzug wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet, unter anderem waren Polizeireiter und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch Räumpanzer und ein Wasserwerfer wurden am Rande des Tagebaus Garzweiler in Stellung gebracht. Ende Gelände hat für das Wochenende "Aktionen zivilen Ungehorsams" gegen den weiteren Kohleabbau angekündigt.

Einem Protestmarsch der Bewegung Fridays for Future schlossen sich neben Schülerinnen und Schülern auch Familien und ältere Menschen an. Die Teilnehmer liefen am Tagebau entlang in Richtung Keyenberg. "Alle sind gegen Kohle, außer Peter, der gräbt noch einen Meter" hieß es auf einem Plakat, das Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte. Zu der Demonstration waren laut Polizei 2.500 Teilnehmer angemeldet.

Bahnstrecke zum Kraftwerk blockiert

Ein Organisationsbündnis aus umwelt- und zivilgesellschaftlichen Gruppen, darunter Gruppen wie Campact, BUND und Greenpeace, hatte zu dem Aktionstag unter dem Motto "Kohle stoppen – Klima und Dörfer retten" aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich zunächst in der Nähe des Ortes Keyenberg – eins der letzten Dörfer im Rheinischen Revier, das für einen Tagebau abgebaggert werden soll.

Am Freitagabend hatten hunderte Aktivistinnen und Aktivisten von Ende Gelände die Bahnstrecke vor dem Kohlekraftwerk Neurath blockiert und so den Kohletransport vom Tagebau Garzweiler zum Kraftwerk des Energiekonzerns RWE unterbrochen. Die Blockade dauerte am Samstag an.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fridays for Future-Bewegung hatten ebenfalls am Freitag in Aachen für mehr Klimaschutz demonstriert. Am Internationalen Streiktag nahmen nach Angaben der Organisatoren 40.000 Menschen teil.