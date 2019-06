Nach dem tödlichen Absturz von zwei Eurofightern der Luftwaffe in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei die Ermittlungen an die Bundeswehr abgegeben. Auch in der Nacht sei die Suche nach Wrackteilen und die Sicherung der Absturzstellen fortgesetzt worden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher. Zu den Ermittlungen gehöre auch die Auswertung der Flugdatenschreiber beider Maschinen.



Insgesamt sei die Zahl der beteiligten Bundeswehrangehörigen auf mehr als 300 erhöht worden. Sie ersetzen die gut 200 Polizeibeamten, die am Montagnachmittag mit der Suche nach den Piloten und der Sicherung der Unglücksorte begonnen hatten. Der General Flugsicherheit der Bundeswehr, Peter Klement, hat die Leitung der Untersuchungen übernommen.

Die beiden Eurofighter waren am Montag in der Region Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei einer Luftkampfübung kollidiert, an der auch eine dritte Eurofighter-Maschine beteiligt war. Beiden Piloten gelang es, die Schleudersitze zu aktivieren. Einer wurde von Rettungsmannschaften lebend aus einem Baum geborgen. Der zweite Pilot wurde später tot gefunden.

Zum genauen Zustand des Überlebenden und zu seinen Aussagen zum Unglücksgang machte die Luftwaffe keine Angaben. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend, hieß es am Montagabend. Er liege im Krankenhaus. Der Zusammenstoß gilt als das schwerste Unglück der Bundeswehr in Deutschland seit Jahren. Zivile Opfer gab es nicht.



Bundeswehr - Pilot stirbt bei Eurofighter-Absturz In Mecklenburg-Vorpommern sind bei zwei Eurofighter zusammengestoßen. Beide Piloten betätigten den Schleudersitz. Nur einer überlebte. © Foto: Martin Meissner/AP/dpa

Linke kritisiert Luftkampfübungen als Gefahr für Menschen und Belastung für die Umwelt

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) stellte die in der Absturzregion lebenden Menschen darauf ein, dass es längere Einschränkungen und Absperrungen geben werde. Das sei nötig, um alle Teile der abgestürzten Maschinen bergen und die Absturzursache ermitteln zu können, sagte er. Caffier forderte die Bevölkerung auf, sich von den kilometerweit verstreuten Wrackteilen fernzuhalten. Bei der Sicherung der Unfallstelle seien wegen giftigen Rauchs bereits zwei Feuerwehrleute verletzt worden.



Das Dorf Nossentiner Hütte entging bei dem Absturz nur knapp einer Katastrophe. Eine Maschine stürzte unmittelbar neben dem Ortsrand auf eine Freifläche, die andere wenige Kilometer entfernt in ein Waldgebiet nahe Silz und Jabel.



Die Linke forderte als Konsequenz aus dem Absturz ein Ende der militärischen Luftkampfübungen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie seien nicht nötig, eine Gefahr für Menschen und eine Belastung für die Umwelt, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag, Peter Ritter. "Wir erwarten eine zügige Aufklärung der Ursachen für das Unglück, damit ähnliche Vorfälle verhindert und weitere Gefahren für die Bevölkerung ausgeschlossen werden können."

Die CDU verteidigte die Luftkampfübungen. "Die Bundeswehr muss dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidigt", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk. Er äußerte sein Unverständnis zur Forderung der Linken im Schweriner Landtag, die Luftkampfübungen zu beenden.



Zur Unfallursache konnte der Politiker am Dienstagmorgen noch nichts sagen: "Das ist viel zu früh, das wären Spekulationen. Wir müssen jetzt die Untersuchungen des Generals für Flugsicherheit abwarten." Nach jetzigem Anschein sei es ein sehr tragisches Unglück.



Viele Eurofighter sind nicht einsatzbereit

Die abgestürzten Maschinen gehören zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Der typischerweise einsitzige Jet ist 15,9 Meter lang und fliegt mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Er kann sowohl für Luft-Luft- als auch für Luft-Boden-Kämpfe bewaffnet werden. Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 in Laage bei Rostock sind rund 25 Eurofighter stationiert.

Hauptaufgabe des Geschwaders ist die Ausbildung der deutschen Eurofighter-Piloten. Nach ihrer fliegerischen Grundausbildung in den USA werden sie in Laage speziell auf den europäischen Kampfjet geschult, dazu gehört auch die erweiterte Waffenausbildung. Bei Bedarf ist das Geschwader gemeinsam mit zwei anderen Jagdverbänden auch für die Sicherung des deutschen Luftraums zuständig.

Die Bundeswehr besitzt insgesamt 128 Eurofighter, von diesen gelten 81 als "verfügbar" und lediglich 39 als "einsatzbereit". Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2017. Es war das letzte Jahr, in dem die Bundeswehr offiziell mitteilte, wie viele Kampfsysteme überhaupt funktionsfähig sind. Seitdem werden die entsprechenden Zahlen als geheim eingestuft – wohl als Reaktion darauf, dass viele der teuren Waffensysteme aufgrund fehlender Ersatzteile und anderer Mängel nicht eingesetzt werden können.