Die Hilfsorganisation Sea-Watch will trotz einer anderslautenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) mit dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 in italienische Gewässer einlaufen. Auf Twitter verbreitete die NGO eine Ankündigung der Kapitänin des Schiffs, Carola Rackete: Sie werde einen sizilianischen Hafen ansteuern, um die Geretteten in Sicherheit zu bringen. "Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft", schrieb die Kapitänin.



🔴 "Ich habe beschlossen in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit."



14 Tage hat die EU die #SeaWatch3 im Stich gelassen. Unsere Kapitänin hat keine Wahl. https://t.co/4dUEWlpQJB pic.twitter.com/5xa8OGXlPi — Sea-Watch (@seawatchcrew) 26. Juni 2019

Am 12. Juni hatte Sea-Watch insgesamt 53 Menschen vor der Küste Libyens aus einem Schlauchboot gerettet. Seitdem wartet das Rettungsschiff vor der sizilianischen Insel Lampedusa auf eine Einfahrterlaubnis. Ein Sprecher der Organisation sagte, die Situation an Bord gerate zwei Wochen nach der Rettung von 53 Migranten vor Libyen außer Kontrolle.

Mit der Entscheidung, in italienische Gewässer einzulaufen, riskiert die NGO eine Geldstrafe: Erst kürzlich hat die italienische Regierung ein Dekret erlassen, dass Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro vorsieht, wenn private Schiffe mit Geretteten an Bord unerlaubt in italienische Gewässer fahren. Bezahlen sollen diese Strafe Kapitän, Schiffsbetreiber und Besitzer des Schiffes. Angeregt hatte den Erlass die rechtspopulistische Lega, der auch Italiens Innenminister Matteo Salvini angehört. Er will grundsätzlich verhindern, das private Rettungsorganisationen auf dem Mittelmeer im Einsatz sind.

Die Kapitänin der Sea-Watch3 und rund 40 Migranten an Bord hatten vor dem EGMR in Luxemburg Anträge auf eine sogenannte einstweilige Maßnahme gestellt, in Italien an Land gehen zu dürfen. Nach diesem Verfahren kann der Gerichtshof in Fällen drohender Menschenrechtsverletzungen einschreiten und Staaten anweisen, Abhilfe zu schaffen. Am Dienstag hatte das Gericht den Antrag abgelehnt: Es befänden sich an Bord keine Menschen mehr, die auf dem Schiff gefährdet seien. Die von Sea-Watch angestrebten einstweiligen Maßnahmen seien gemäß Artikel 39 der Europäischen Menschenrechtskonvention nur vorgesehen, wenn es ein "unmittelbares Risiko für irreparablen Schaden" gebe, begründete der Gerichtshof die Zurückweisung des Antrags.

"Keine europäische Institution ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Menschenwürde an der europäischen Grenze im Mittelmeer zu wahren." Johannes Bayer, Vereinsvorstand von Sea Watch

Schon vor der Entscheidung des Gerichts hatte Rackete angekündigt, notfalls ohne Erlaubnis mit den Geflüchteten in italienische Hoheitsgewässer zu fahren. Johannes Bayer, Vereinsvorstand von Sea-Watch, rechtfertigte die Entscheidung, ungeachtet des richterlichen Urteils in Italien anlegen zu wollen: "Keine europäische Institution ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Menschenwürde an der europäischen Grenze im Mittelmeer zu wahren. Deshalb müssen wir die Verantwortung selbst übernehmen", hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation, die ebenfalls auf Twitter veröffentlicht wurde.



Salvini hatte die Entscheidung des EGMR als Bestätigung seines Kurses gewertet. "Geschlossene Häfen für Menschenschlepper und ihre Komplizen", sagte er. Von ihm aus könne die Sea-Watch 3 vor Lampedusa bis Weihnachten und Neujahr ausharren.