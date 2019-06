Am 12. Juni rettete die Sea-Watch 3 insgesamt 53 Menschen vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot. Mehr als zwei Wochen lang wartete das Schiff vor der italienischen Insel Lampedusa auf eine Einfahrterlaubnis. Doch während sich die Zustände an Bord verschlechterten, hielt Italien seine Häfen für das Rettungsschiff geschlossen. Nach und nach wurden aus medizinischen Gründen 13 Geflüchtete vom Schiff an Land gebracht. Die restlichen 40 mussten an Bord bleiben.

Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen Eilantrag der Sea-Watch 3 abgelehnt hatte, auch ohne Genehmigung anlegen zu dürfen, fuhr das Schiff ohne Erlaubnis der Behörden in italienische Gewässer ein. Zunächst wurde es von Booten der Finanzpolizei gestoppt. In der Nacht von Freitag auf Samstag legte die Sea-Watch 3 dann aber in Lampedusa an.

Kapitänin Carola Rackete begründete das mit unzumutbaren Zuständen an Bord. Sie habe lange auf eine Lösung gewartet, doch die habe sich nicht abgezeichnet. Laut ihrer Hilfsorganisation Sea-Watch sagte die Kapitänin: "Ich weiß, was ich riskiere, aber die Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit." Noch im Hafen wurde Rackete verhaftet, und die Behörden beschlagnahmten das Schiff.