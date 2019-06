Nigeria - 30 Menschen bei Anschlägen getötet Im Nordosten Nigerias haben drei Attentäter parallel Selbstmordanschläge verübt. Einer von ihnen zündete den Sprengsatz während des Public Viewings eines Fußballspiels. © Foto: Reuters TV

Im Nordosten Nigerias sind bei einer Serie von Selbstmordattentaten mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. In dem Dorf Konduga zündeten drei Angreifer am Sonntagabend während der Fernsehübertragung eines Fußballspiels Sprengstoff. Dem Einsatzleiter der Staatlichen Behörde für Notfälle, Usman Kachalla, zufolge wurden etwa 40 weitere Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben lokaler Behörden hatten sich Dorfbewohner versammelt, um das Spiel gemeinsam zu verfolgen.

Bislang bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Es wird jedoch vermutet, dass die radikalislamische Terrorgruppe Boko Haram verantwortlich ist. Die Gruppierung hatte in der Vergangenheit wiederholt Anschläge nach ähnlichem Muster organisiert.



Der Ort Konduga liegt etwa 40 Kilometer von der Stadt Maiduguri entfernt, der Hauptstadt des Bundesstaates Borno. In Maiduguri ist die islamistische Boko Haram entstanden. Die Gruppe kämpft seit mehreren Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias.



Bei Angriffen der Terrorgruppe und Einsätzen der nigerianischen Armee gegen die Extremisten wurden bereits mehr als 27.000 Menschen getötet. In der Folge des Konflikts sind bisher 1,8 Millionen Menschen geflohen. Auch in den Nachbarländern Niger, Tschad und Kamerun kommt es immer wieder zu Angriffen.