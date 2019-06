Das Gesundheitsministerium Ugandas hat mitgeteilt, dass in dem ostafrikanischen Land der erste Fall von Ebola festgestellt wurde. Das Virus sei bei einem fünfjährigen kongolesischen Patienten in der Nähe der Grenze zu Kongo diagnostiziert worden. Somit hat sich das Virus vom Kongo aus in das Nachbarland ausgebreitet.



Seit Ebola im August in Kongo ausbrach, sind fast 1.400 Todesfälle auf das Virus zurückgeführt worden. Ein Expertenkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte im April entschieden, den Ausbruch als sehr besorgniserregend, aber noch nicht als globales Gesundheitsproblem einzustufen.



Die Meldung des ersten Ebola-Patienten im Nachbarland Uganda erhöht den Druck auf die WHO, die Entscheidung zu überdenken. Eine internationale Ausbreitung ist eines der Kriterien für die Ausrufung einer globalen Notlage. Es soll sich bei dem derzeitigen Ausbruch um den zweittödlichsten in der Geschichte handeln.

Der Fünfjährige und Mitglieder seiner Familie wurden in einem Krankenhaus isoliert, wie die Gesundheitsministerin von Uganda, Jane Aceng, mitteilte. Nachdem zwei Angehörige Symptome entwickelt hätten, seien sie auf Ebola getestet worden. Das Ministerium berichtete von bis zu einem Dutzend Familienmitgliedern mit möglichen Symptomen der Krankheit. Eine Einsatztruppe wurde vom Ministerium und der WHO entsendet, um weitere Personen ausfindig zu machen, die betroffen sein könnten.



Hilfsorganisation ist nach erstem Ebola-Fall in Uganda alarmiert

Die WHO hatte sich gegen Reisebeschränkungen ausgesprochen. Seit dem Ausbruch im August 2018 gab es mehr als 2.000 bestätigte und wahrscheinliche Fälle von Ebola im Kongo. Die Krankheit wird überwiegend über Körperflüssigkeiten von Erkrankten übertragen.

Die erste Ebola-Impfung ist ein Experiment, zeigt aber Wirkung. Bisher wurden 130.000 Dosen verteilt. Uganda hat laut der Weltgesundheitsorganisation beinahe 4.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Gesundheitseinrichtungen geimpft.

"Das Ausbreitung von Ebola über internationale Grenzen ist ein klares Signal, dass die internationale Gemeinschaft neu starten und ihren Einsatz nochmals verdoppeln muss", teilte die Hilfsorganisation International Rescue Committee mit. Es ist nach eigener Aussage extrem alarmiert.