Nach den Razzien gegen Islamisten in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich eine Spur nach Berlin ab. Die Polizei hatte am Donnerstag nach Einsätzen in Köln und Düren sechs Männer in Gewahrsam genommen wegen eines möglicherweise geplanten Terroranschlags. Zwei der Verdächtigen wurden noch am Abend entlassen, ein dritter am Freitagmorgen. Weiterhin in Gewahrsam sind zwei islamistische Gefährder. Einer von ihnen ist Wael C.

Der 30-Jährige gilt als zentrale Figur in den Ermittlungen. Er wurde in Landshut geboren, lebt mittlerweile aber in Berlin. Dort ist der deutsch-libanesische Konvertit in der Dschihadistenszene bestens vernetzt. Bereits seit 2013 wird C. vom Verfassungsschutz als Gefährder eingestuft. In einem Telefonat mit seiner in Berlin lebenden Frau soll er indirekt Anschlagspläne geäußert haben. Das Gespräch wurde abgehört.



C. verkehrte regelmäßig in der mittlerweile verbotenen Berliner Fussilet-Moschee – wie auch der Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri. Die Verbotsverfügung gegen die Fussilet-Moschee vom 8. Februar 2017 liegt der ZEIT vor. Darin wird Wael C. als "Imam" geführt. Aus dem Dokument geht hervor, dass C. im September 2016 – rund zwei Monate vor dem Weihnachtsmarktanschlag – in der Fussilet Islam-Unterricht gegeben hatte. Der Unterricht weise "eindeutige Belege" dafür auf, dass es sich bei den Moschee-Besuchern um "Jihad-Salafisten" handelt, heißt es.

Wael C. predigte von der Pflicht des Dschihads

Wael C., der sich selbst "Abu Qudama al-Faruq" nannte, stand nachweislich in Kontakt mit zwei engen Freunden von Anis Amri. Soufiane A. und Feysel H. nahmen an seiner Schulung teil – und hatten noch bis zuletzt Kontakt zu Anis Amri. Feysel H. übernachtete wie Amri häufiger im Keller der Fussilet-Moschee, Seit an Seit mit dem Terroristen. Als Amri die Moschee eine knappe Stunde vor dem Anschlag ein letztes Mal besuchte, war auch Feysel H. da. Sowohl bei ihm als auch bei Soufiane A. besteht der begründete Verdacht, dass sie von Amris Anschlagsplänen wussten. Über einen direkten Kontakt von Wael C. mit Anis Amri ist bislang nichts bekannt.

Wael C. hat schon vor mehr als sechs Jahren zwei YouTube-Kanäle unterhalten. In einem der hochgeladenen Videos hält C. einen Vortrag, in dem er vom Dschihad als "Glaubenspflicht" eines jeden Muslims predigt. Der Dschihad sei für ihn das "Kämpfen für Allah", und "wenn der Islam oben ist und die Kuffar erniedrigt werden, dann ist das Jihad". Kuffar ist eine Bezeichnung des Islam für Andersgläubige – in den Augen von C. Ungläubige. Weiter sagt C., Deutschland, dieses "Haus des Krieges", sei voll davon. Der Audiovortrag ist mit einem Foto bebildert: ein vermummter Kämpfer mit Kalaschnikow, rechts neben ihm die Flagge des sogenannten Islamischen Staats.

Wael C. hat selbst mehrfach versucht, in das Gebiet des IS auszureisen. Gelungen ist es ihm nie.