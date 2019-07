In Berlin haben Zehntausende Menschen beim Christopher Street Day (CSD) die Lesben- und Schwulenbewegung gefeiert. Sie schossen Konfetti in die Luft, jubelten und schwenkten Regenbogenfahnen. Die Veranstalter sprachen von 150.000 Teilnehmenden. Die Parade zog mit zahlreichen Wagen vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, wo unter anderem ein Auftritt von Melanie C von den Spice Girls mit ihrer Band geplant ist.

Die diesjährige CSD-Veranstaltung für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und anderen Minderheiten stand unter dem Motto "Stonewall 50 – Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme". Damit soll an die Stonewall-Proteste vor 50 Jahren gedacht werden. 1969 hatte die New Yorker Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn gestürmt, es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Beginn der Befreiungsbewegung für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Orientierungen.

Beim Berliner CSD gab es laut Polizei keine Zwischenfälle. Die Einsatzzentrale sprach von einer "ausgelassenen Stimmung". Nur der U-Bahnhof Nollendorfplatz musste zeitweise wegen Überfüllung geschlossen werden.