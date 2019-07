Das Rettungsschiff Alan Kurdi will vorerst nicht in italienische Hoheitsgewässer einfahren. Das sagte der Einsatzleiter der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler, der Nachrichtenagentur dpa. Der italienische Zoll habe der Besatzung am Morgen ein Dekret des italienischen Innenministers Matteo Salvini übergeben. Darin stehe, dass es dem Schiff verboten sei, in italienische Hoheitsgewässer zu fahren. "Wir beachten erstmal dieses Verbot", sagte Iser. Ohne triftigen Grund werde Sea-Eye nicht gegen das Dekret verstoßen.



Auf Twitter schrieb die Organisation, sie benötige dringend einen sicheren Hafen. Am Dienstagabend hatte Sea-Eye mitgeteilt, die Alan Kurdi habe Kurs auf Lampedusa genommen. Aktuell liegt sie laut Schiffpositionsdiensten knapp 30 Kilometer vor der Küste Lampedusas.

Die Alan Kurdi hat nach eigenen Angaben 65 aus Seenot gerettete Flüchtlinge an Bord. Sie habe die Menschen in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet. Beim Bundesinnenministerium war am Freitagabend ein Brief von Italiens Innenminister eingegangen. In dem Brief forderte Salvini Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu auf, Verantwortung für das Schiff zu übernehmen, das unter deutscher Flagge fährt.



Viele Minderjährige an Bord

Seehofer sagte, Deutschland sei bereit, einen Teil der Menschen aufzunehmen. "Auch im Fall der Alan Kurdi und der Alex sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen", sagte er. Das habe er bereits am Freitagvormittag der europäischen Kommission mitgeteilt. Die Alex gehört einer italienischen Rettungsorganisation. Sie hat aktuell 54 Gerettete an Bord.

Nach Angaben von Sea-Eye haben 39 der 65 Menschen an Bord der Alan Kurdi angegeben, noch minderjährig zu sein. Der Jüngste von ihnen sei erst zwölf Jahre alt. Insgesamt 48 der Geflüchteten stammten aus Somalia, zwei seien Libyer. Einer der Somalier habe erzählt, dass er schon vor drei Jahren aus seiner Heimat aufgebrochen sei, drei Monate für die Durchquerung der Wüste benötigt habe und einen Freund verloren habe, der an der libyschen Grenze erschossen worden sei.



Rackete und Pro Asyl kritisieren Seehofer

Erts vor wenigen Tagen war die deutsche Kapitänin Carola Rackete von der Sea-Watch 3 aus italienischer Haft entlassen worden. Sie hatte ihr Rettungsschiff mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Rackete war in der Nacht zum vergangenen Samstag auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Am Dienstag erklärte eine italienische Richterin ihre Festnahme für ungültig und ordnete ihre Freilassung an.

In einem Interview kritisierte Rackete Seehofer wegen des Umgangs mit den geretteten Migranten auf ihrem Schiff. "Ich fühlte mich alleingelassen", sagte die 31-Jährige dem Spiegel. "Die haben die heiße Kartoffel immer weitergereicht, während wir zuletzt noch immer 40 Gerettete bei uns an Bord hatten." Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene habe "niemand richtig helfen wollte". Deutsche Kommunen hätten zwar angeboten, Migranten von der Sea-Watch 3 aufzunehmen. "Es scheiterte dann aber auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der keine Lust hatte, die Angebote der Städte anzunehmen."

Auch Pro Asyl kritisierte Seehofers Umgang mit Bootsflüchtlingen au fdem Mittelmeer. Das "Geschacher" von Schiff für Schiff müsse beendet werden, sagte der Geschäftsführer Günter Burkhardt. Deutschland müsse die Initiative ergreifen und in einem geordneten Verfahren Gerettete aufnehmen.

Tausende Menschen ertrinken jedes Jahr

Seit Jahren sterben Menschen bei dem Versuch, mit dem Boot aus Afrika nach Europa zu fliehen. Allein im vergangenen Jahr ertranken im Mittelmeer nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) mehr als 2.260 Menschen bei dem Versuch, mit Booten das europäische Festland zu erreichen. Ein Jahr zuvor waren demnach 3.139 Bootsflüchtlinge gestorben.

Seit dem Antritt der populistischen Regierung in Italien hat sich auch die Arbeit der privaten Seenotretterinnen und -retter im Mittelmeer grundlegend geändert. Während Hilfsorganisationen vorher Tausende Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahren konnten, werden ihre Schiffe nun beschlagnahmt oder dürfen Häfen in Italien und Malta nicht mehr anlaufen oder verlassen.