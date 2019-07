Düsseldorf - Rheinbad führt Ausweiskontrolle und Videoüberwachung ein Das Freibad kündigte die Maßnahmen nach dem störenden Verhalten einiger Jugendlicher an. Bürgermeister Thomas Geisel will die Vorfälle nicht überdramatisiert wissen. © Foto: Jan-Philipp Strobel / dpa

Außer ihren Schwimmsachen sollen die Gäste im Düsseldorfer Rheinbad in den kommenden Tagen auch ein farbiges, wasserfestes Armband tragen. Das soll – zusammen mit einer Ausweispflicht sowie Videoüberwachung und Verstärkung des Sicherheitspersonals durch das Ordnungsamt – Szenen wie vom vergangenen Freitag verhindern: Laut der Polizei hatten Jugendliche Sprungbrett und Rutsche besetzt, am Ende wurde das Bad zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen geräumt.



Bädergesellschaftschef Roland Kettler sprach von einem "Katz-und-Maus-Spiel". Aus einer anfangs kleineren Gruppe sei zur Räumung hin eine größere geworden. Die Gruppe junger Männer hatte Sprungbrett und Rutsche in Beschlag genommen und andere Gäste nicht durchgelassen. Die Bademeister konnten sich nicht durchsetzen. Der Hinweis auf Haus- und Baderegeln verpuffte. Die per Notruf alarmierte Polizei schickte dann rund 1.500 Besucher aus dem Becken und von den Wiesen nach Hause.



Zwei Anzeigen, keine weiteren Personalien

Tatsächlich gab es am Ende nur zwei Anzeigen: Eine wurde gegen einen 16-Jährigen ausgestellt, der eine Bademeisterin bedroht und beleidigt haben soll. Der zweite Mann, gegen den ermittelt wird, hatte laut Polizei mit dem Tumult selbst gar nichts zu tun. Der 27-Jährige habe eine Polizistin beleidigt, als er das Bad verlassen sollte. Weitere Ermittlungsverfahren gab es nach dem Vorfall laut Polizei nicht, auch weitere Personalien wurden nicht aufgenommen.

Bereits am letzten Juniwochenende musste das Bad nach Auseinandersetzungen und kleineren Schlägereien mit einem Polizeieinsatz geschlossen werden. Einige junge Männer waren über Decken und Badegäste gesprungen. Als ein Familienvater sich das verbat, ergriffen mehrere Hundert Jugendliche Partei für die Unruhestifter. Die Situation eskalierte, die Polizei kam und setzte Pfefferspray ein. Danach hatte die Städtische Bädergesellschaft eine Securityfirma angeheuert.

"Es ist ziemlich sicher, dass wir 2020 anders starten werden als heute"

Nun werden die Sicherheitsmaßnahmen erneut und bis zum Ende der Freibadsaison im September ausgeweitet – auch, um leichter an Personenangaben zu kommen. Bereits seit Sonntag gilt Ausweispflicht, Badegäste müssen an der Kasse ihren Personalausweis zeigen. Ab sofort bekommt man bei Eintritt auch ein Armbändchen. Jeden Tag in einer anderen Farbe. So solle verhindert werden, dass sich Unbefugte ins Bad schleichen – indem sie zum Beispiel über den Zaun klettern, erklärten die Verantwortlichen. Die Aufnahmen der Videoüberwachung sollen 72 Stunden gespeichert werden. Zudem soll das Ordnungsamt die bereits angeheuerte Securityfirma unterstützen.

Laut Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) werde die Behörde "robust" auftreten. "Wir wollen, dass sich das subjektive Gefühl der Sicherheit erhöht und objektiv dafür sorgen, dass Menschen, die sich nicht an die Baderegeln halten, abgeschreckt werden", sagte Geisel und kündigte Gespräche darüber an, ob und wie der Freibadbesuch beziehungsweise die Tickets digitalisiert und personalisiert werden können. "Es ist ziemlich sicher, dass wir 2020 anders starten werden als heute."