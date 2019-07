Im US-Bundesstaat Kalifornien hat zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen die Erde gebebt. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben vom Freitagabend eine Stärke von 7,1. Das Epizentrum lag 17 Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Ridgecrest und etwa 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles. Bereits am Donnerstag hatte es in derselben Region ein Erdbeben der Stärke 6,4 gegeben. Es war das stärkste Erdbeben in der Region der vergangenen 20 Jahre.

Tote oder Schwerverletzte gab es keine. Eine Anwohnerin beschrieb dem Sender CNN, dass der Boden unter ihrem Haus stark geschwankt habe. Außerdem sei der Strom ausgefallen. Die Besitzerin eines Motels in Ridgecrest schilderte, dass das Gebäude geschwankt habe. Die Gäste seien aus ihren Zimmern gerannt. Die Feuerwehr von Kent County berichtete von zahlreichen Anrufen. Es seien mehrere Feuer ausgebrochen.



Gouverneur ruft Notstand aus

Die Erdoberfläche besteht aus mehreren riesigen Gesteinsplatten. Sie schwimmen auf einer weichen Schicht, ähnlich wie Eisschollen auf dem Meer. Kalifornien liegt genau da, wo zwei solche Platten aufeinandertreffen. Sie bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen. Dabei schrammen sie aneinander vorbei, sie verhaken sich immer wieder, und manchmal verschieben sie sich so ruckartig, dass die Erde spürbar bebt. © ZEIT-Grafik

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für die betroffene Region den Notstand ausgerufen. Dadurch können schnell Einsatzkräfte und Geld mobilisiert werden. Das Beben war in weiten Teilen Kaliforniens zu spüren gewesen – sogar im 250 Kilometer entfernen Las Vegas im Nachbarstaat Nevada. Auf das erste starke Beben am Donnerstag waren Hunderte Nachbeben gefolgt. Seismologen hatten davor gewarnt, dass noch größere Beben folgen könnten.

Kalifornien liegt auf der Mitte zwischen zwei Gesteinsplatten, aus denen sich die Erdoberfläche zusammensetzt. Da sich diese Platten bewegen, kommt es immer wieder zu Erdbeben. Seit Jahren erwarten Expertinnen udn Experten für Kalifornien ein sehr schweres Erdbeben, das umgangssprachlich "The Big One" genannt wird. Wenn dieses Beben eintritt, rechnen sie mit vielen Toten und Vertletzten, da auch kalifornische Großstädte von einem solchen Beben betroffen sein könnten.