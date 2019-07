Gegen Stephan E., den Tatverdächtigen im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, soll es weitere Ermittlungen geben. Dies berichtet Spiegel Online unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Kassel. Demnach soll E. bereits im Januar 2016 in einen Angriff auf einen Flüchtling verwickelt gewesen sein. Hierüber hatte auch ZEIT ONLINE berichtet.

Damals war in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft in E.s Nachbarschaft ein schwerverletzter irakischer Asylbewerber entdeckt worden. Der 22-Jährige berichtete, dass ein Radfahrer, den er auf über 30 schätzte, ihn unvermittelt von hinten mit einem Messer attackiert habe. Der Angriff ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Akten seien im Archiv, heißt es bei der Kasseler Staatsanwaltschaft. Man könne aber nichts dazu sagen, ob die Ermittlungen noch einmal aufgenommen würden.

Wie die Staatsanwaltschaft Spiegel Online mitteilte, bestehe gegen den Beschuldigten "der Anfangsverdacht einer Straftat". Wie die Ermittler auf Stephan E. als Tatverdächtigen kamen und worin der Anfangsverdacht gegen ihn besteht, blieb Spiegel Online zufolge zunächst unklar. Der damalige Tatort liegt jedoch nur wenige Kilometer vom Haus des Verdächtigen entfernt.

Walter Lübcke war am 2. Juni vor seinem Haus in Istha bei Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Bundesanwaltschaft, die von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat ausgeht. Der Tatverdächtige Stephan E. legte nach seiner Festnahme zunächst ein Geständnis ab, zog dieses später aber wieder zurück. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. E. soll Mitglied in mehreren rechten Gruppen und Netzwerken sein.

Anlass für den Mord an Lübcke war möglicherweise eine Informationsveranstaltung zur Aufnahme von Flüchtlingen im Jahr 2015. Der Regierungspräsident hatte damals gesagt, wer "die Werte" Deutschlands nicht teile, könne das Land verlassen. Diese Aussage sorgte für heftigen Protest der Anwesenden – unter ihnen auch Stephan E. Er soll die Ermordung Lübckes demnach schon länger erwogen haben und mehrere Male mit einer Waffe zum Haus Lübckes gefahren sein.