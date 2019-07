Im Mordfall Walter Lübcke sind weitere Verbindungen der möglichen Tatbeteiligten untereinander und zum Kasseler Ableger der rassistischen Pegida-Bewegung (Kagida) bekannt geworden. Stephan E. hatte im Oktober 2015 offenbar gemeinsam mit dem nun wegen Verdachts auf Beihilfe inhaftierten Markus H. die Bürgerveranstaltung besucht, bei der das spätere Opfer eine Rede gehalten hatte. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Aktivisten der Gruppe KAGIDA#watch veröffentlichten zudem zwei Fotos, eines davon soll Markus H., den mutmaßlichen Vermittler des Waffenkaufs, bei einer anderen Kagida-Veranstaltung am Kasseler Hauptbahnhof zeigen.



Dass die Bürgerversammlung 2015 im hessischen Lohfelden eine große Rolle für die Tat gespielt habe, hatte der Verdächtige Stephan E. nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung auch selbst ausgesagt. Damals war Lübcke als Regierungspräsident Gast der Veranstaltung. Thema war die mögliche Unterbringung mehrerer Hundert Flüchtlinge in einem nahen Baumarkt. Die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine hatte danach berichtet, dass sein Auftritt gezielt gestört und er provoziert worden sei. Anhänger der Kagida hätten sich im Saal verteilt und den Regierungspräsidenten wiederholt beleidigt.

Der CDU-Politiker reagierte auf die Anfeindungen damals mit dem Satz: "Da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist, das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Daraufhin hagelte es in der Versammlung Buh-Rufe und Beschimpfungen. In der Folge lief eine rechte Empörungskampagne gegen den Regierungspräsidenten und er erhielt Morddrohungen. Anfang Juni 2019 war der CDU-Politiker dann mit einem Kopfschuss getötet worden.

Keine rechtsterroristische Vereinigung

Der 45-jährige E. ist mehrfach vorbestraft, er war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen und soll dort gut vernetzt sein. Das zweite Foto von KAGIDA#watch ist auch dafür ein Beleg. Demnach war bei dieser Kagida-Veranstaltung am Hauptbahnhof auch Markus E. zugegen, ein weiterer Rechtsextremist aus dem Umfeld von Stephan E. Die Rechercheplattform Exif hatte Bilder veröffentlicht, auf denen demnach E. im Jahr 2002 zusammen mit Markus E. und anderen Rechtsextremisten zu sehen ist.



Markus H. und ein weiterer Verdächtiger, Elmar J., waren gefasst worden, nachdem E. ein Geständnis abgelegt hatte. Beiden wird von der Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord vorgeworfen. J. soll die Pistole, mit der Lübcke erschossen wurde, verkauft haben. Markus H. soll den Kontakt zwischen ihm und Stephan E. vermittelt haben. "Wir gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stephan E. Bescheid wussten", hatte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft gesagt. Bislang gebe es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sie von seinen konkreten Anschlagsplänen wussten. Von der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung geht die Behörde nicht aus.



E. hatte sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft in seinem Geständnis als Einzeltäter bezeichnet. Inzwischen hat er dieses Geständnis aber widerrufen.