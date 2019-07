Ein Mann hat am Montag gegen 9.50 Uhr an Gleis 7 des Hauptbahnhofs in Frankfurt am Main eine Frau und ihren Sohn vom Bahnsteig auf die Gleise vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, sagte, der Mann habe zuerst die Mutter gestoßen, danach den acht Jahre alten Jungen. Beide stürzten in die Gleise. Die Mutter konnte sich auf einen schmalen Fußweg auf der anderen Seite des Gleises rollen. Der Junge wurde vom ICE erfasst. Die Mutter blieb unverletzt, trug aber einen schweren Schock davon. Der Junge starb noch im Gleisbett. Beide stammen aus dem Hochtaunuskreis.



Nachdem er die Mutter und ihren Sohn gestoßen hatte, versuchte der Mann, noch eine weitere Frau ins Gleis zu schubsen. Die 78-Jährige konnte sich jedoch gegen den Angriff wehren. Sie wurde an der Schulter verletzt und hat einen Schock.



Anschließend floh der mutmaßliche Täter. Er verließ den Hauptbahnhof über den südlichen Ausgang. Passanten verfolgten ihn, unter ihnen ein Polizist, der privat im Bahnhof unterwegs war. Die Verfolger hielten den Mann außerhalb des Bahnhofs fest. Polizisten des 4. Reviers nahmen ihn fest.