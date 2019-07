Wieder ist ein Lokalpolitiker angegriffen worden. Der Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer (SPD), wurde von einem Unbekannten niedergeschlagen. Der Angreifer habe am Montagabend am Haus des 67-jährigen Dieter Gummer (SPD) in Böhl-Iggelheim in Rheinland-Pfalz geklingelt, teilte die Plizei mit. Als der Oberbürgermeister im Hof den Unbekannten traf, habe dieser ihm unvermittelt die Faust ins Gesicht geschlagen. Der Politiker sei gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Er verletzte sich schwer. Welche Motive der Angreifer hatte, ist völlig unklar.



Gummer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der etwa 40 Jahre alte Tatverdächtige verließ nach der Attacke zu Fuß den Tatort. Er wird als dunkelhäutig und schlank beschrieben. Laut Polizei sprach er Deutsch mit leichtem Akzent. Aufschluss über Täter und Motiv sollen nun die Ermittlungen der Kripo Ludwigshafen bringen.



Der Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) © Dany Schleicher/Stadtverwaltung Hockenheim/Handout/dpa

Gummer ist seit 2004 Oberbürgermeister von Hockenheim und scheidet demnächst altersbedingt aus dem Amt aus. Über seine Nachfolge entscheiden die Bürgerinnen und Bürger von Hockenheim bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag.



Ob die Tat einen politischen Hintergrund hat, ist unklar, aber 2018 hat es laut Städtetag mehr als 1.200 politisch motivierte Straftaten gegen Amtsträgerinnen und Amtsträger gegeben. Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte in Deutschland würden immer öfter Opfer von verbalen und tätlichen Attacken, hatte der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), vergangene Woche bei einer Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue gesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte haupt- und ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Spitzen der Kommunalverbände eingeladen. Anlass war die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Er war vor seinem Haus erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht bei dieser Tat von einem rechtsextremen Hintergrund aus.