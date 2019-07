Wirbelsturm - Süden der USA bereitet sich auf Hurrikan Barry vor Am Samstag soll Hurrikan Barry in den US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi auf Land treffen. Metereologen warnen vor Starkregen und Überflutungen. © Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Der Wirbelsturm Barry ist als erster Hurrikan der Saison auf US-Festland getroffen. Am Samstagmorgen gewann er so an Stärke, dass Meteorologen ihn als Hurrikan mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde einstuften. Insgesamt drei Millionen Menschen in den südlichen Bundesstaaten Louisiana und Mississippi sind durch den Sturm von heftigen Regenfällen und Winden bedroht. Der Sturm führte zudem bereits zu Stromausfällen bei rund 50.000 Anwohnerinnen und Anwohnern. Barry bewegt sich derzeit mit nur etwa sieben Kilometern pro Stunde auf die südliche Küste der USA zu. Seine Ankunft an Land zieht sich damit länger hin als erwartet.

Der Direktor des nationalen Hurrikanzentrums, Ken Graham, warnte vor allem vor den Wassermassen, die Barry mit sich bringt. Vermutlich werde es während des gesamten Wochenendes in Louisiana regnen. Das größte Tornadorisiko gebe es an der östlichen Seite des Sturms, entlang der Küste von Mississippi. Mit Blick auf den Fluss Mississippi mahnte er, dass auch andere Flüsse und Bäche in anderen Staaten über die Ufer treten könnten. Vor allem die starken Niederschlagsmengen im Landesinneren seien laut Graham gefährlich. "Also lasst uns weg von den Straßen bleiben. Lasst uns verhindern, dass es zu diesen vermeidbaren Todesfällen kommt", sagte Graham.

Die Nationalgarde von Louisiana aktivierte auf Anweisung von Gouverneur John Bel Edwards rund 3.000 Reservisten, die sich mit Helikoptern sowie Booten und anderen Wasserfahrzeugen an verschiedenen Punkten positionierten. Mehrere Fluggesellschaften haben für Samstag alle Flüge von oder nach New Orleans abgesagt.

Für Louisiana wurde der Notstand ausgerufen

Besonders kritisch war es zunächst auf der abgelegenen Insel Isle de Jean Charles. Dort war das Wasser so hoch gestiegen, dass manche Bewohner sich auf ihre Hausdächer begeben mussten, bis Hilfe eintraf. Rettungskräfte brachten etwas mehr als ein Dutzend Menschen in Sicherheit. Durch ihre Lage ist die kleine Insel immer besonders stark von Hurrikanen betroffen.

Der Energieversorger Energy Louisiana meldete inzwischen Stromausfälle bei 45.800 Kundinnen und Kunden, vor allem in den Orten Terrebone und Jefferson außerhalb von New Orleans. Betroffen waren Orte östlich von Morgan City, wo Barry später am Morgen auf Land treffen sollte. Zudem meldete der Versorger Cleco Power, der Gebiete rund um und westlich von Morgan City beliefert, dass mehr als 3.000 Menschen ohne Strom seien.

US-Präsident Donald Trump hatte die Menschen in Louisiana vorab aufgerufen, Anweisungen der Katastrophenschutzbehörde Fema und der lokalen Behörden zu befolgen. Für den Bundesstaat wurde ein Notstand ausgerufen. Damit können leichter Bundesmittel und Hilfe aus Washington fließen. "Was uns bevorsteht, wie man uns sagte, ist schwerer Regenfall, ein sich nur langsam bewegender Sturm", sagte die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, dem Sender CNN. Für mehrere gefährdete Bereiche wurden bereits Zwangsevakuierungen angeordnet. Bewohner des Gebiets außerhalb des Überschwemmungs-Schutzgürtels der Stadt wurden gebeten, das Gebiet freiwillig zu verlassen.

Barry stellt jene Schutzmaßnahmen auf die Probe, die seit dem verheerenden Hurrikan Katrina im Jahr 2005 in New Orleans ergriffen worden sind. Schätzungen zufolge starben damals mehr als 1.800 Menschen. Danach wurde ein Hurrikan-Schutzsystem mit verbesserten Dämmen und Pumpstationen gebaut, das aber noch nicht fertiggestellt ist. Louisianas Gouverneur John Bel Edwards erklärte, es sei das erste Mal seit Katrina, dass alle Schleusentore im Gebiet um New Orleans verschlossen worden seien. Er glaube aber nicht, dass der Fluss Mississippi über die Dämme treten werde.