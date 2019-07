Einer Studie nach hat sich in den neuen Bundesländern ein ostdeutsches Identitätsgefühl entwickelt, von dem die Parteien AfD und Die Linke profitieren. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hervor, bei der zwischen dem 1. und dem 11. Juli 1.228 Menschen befragt wurden.

Dieses ostdeutsche Identitätsgefühl wird durch die weit verbreitete Überzeugung verfestigt, dass es große Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands gibt, heißt es in der Studie. In Ostdeutschland verstärke sich das Empfinden, abgehängt zu sein. 27 Prozent stimmten der Aussage zu, "dass es vielen anderen in Deutschland immer besser geht, aber mir nicht". In Westdeutschland stimmten nur 18 Prozent dieser Aussage zu.



Der Studie zufolge ist im Osten 2014 der Anteil derjenigen, die sagen, es gebe große Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West, von 64 Prozent auf 74 Prozent gestiegen. In Westdeutschland blieb der Anteil hingegen bei 43 Prozent stabil. Den Status quo zu erhalten, werde keine Perspektiven schaffen und auch keine gleichwertigen Lebensbedingungen sichern können, schreibt Renate Köcher, die Autorin der Studie. Nur massive Anreize für Investitionen könnten eine Wende bringen.

Probleme sehen 57 Prozent der Ostdeutschen im Ärztemangel und 54 Prozent in der Abwanderung gut ausgebildeter Arbeitskräfte, 40 Prozent beklagen fehlende Jobs. In Westdeutschland sehen im Vergleich dazu nur 27 Prozent einen Ärztemangel und 20 Prozent ein zu geringes Angebot an Arbeitsplätzen. Einig waren sich die Befragten aus Ost- und Westdeutschland in der Frage der Chancengleichheit: Nur etwa jeder Fünfte geht von gleichen beruflichen Chancen in Ost und West aus.

Unter den Ostdeutschen befürchtet jeder Dritte ab einem Alter von 45 Jahren, den Anschluss zu verlieren. Der Untersuchung zufolge prägte diese Sorge AfD-Anhänger weit überdurchschnittlich.



47 Prozent der Ostdeutschen identifizieren sich laut Studie explizit mit dem früheren DDR-Staatsgebiet. Diese Gruppe hat eine große Präferenz für die AfD und Die Linke. Lediglich 44 Prozent identifizieren sich in erster Linie als Deutsche, sie sind überwiegend Anhänger der anderen Parteien. In Westdeutschland hingegen sehen sich 71 Prozent der Befragten als Deutsche und nicht als Westdeutsche.