Gut ein Jahr nach dem Gewaltverbrechen an der Studentin Sophia L. hat der Mordprozess vor dem Landgericht Bayreuth mit einem Geständnis des Angeklagten begonnen. Der Fernfahrer Boujemaa L. gab am Mittag zu, die 28-Jährige auf ihrem Weg von Leipzig nach Bayern mitgenommen und mit Eisenrohrschlägen getötet zu haben.



Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der 42-Jährige die Tramperin ermordet, um eine vorher an ihr begangene sexuelle Straftat zu verdecken. Der Angeklagte gab als Anlass jedoch einen Streit über einen mutmaßlichen Diebstahl an. Er habe während einer Pause bei der Rückkehr zum Lastwagen die Studentin dabei entdeckt, wie sie das Führerhaus durchwühlt habe. Daraufhin sei er wütend geworden und habe angenommen, sie habe ihn bestehlen wollen. Er habe bei den Schlägen keine Tötungsabsicht gehabt.

In Spanien wurde Sophias Leiche gefunden

"Natürlich weiß er, dass er schweres Unrecht verübt hat", sagte sein Verteidiger Karsten Schieseck in einer Erklärung. Nach der Tat nahm der Fahrer die Leiche zunächst in seinem Lastwagen auf dem Weg in Richtung Marokko mit. In Nordspanien legte er sie schließlich ab und versuchte, sie zu verbrennen. Auch seinen Lastwagen soll er zum Vernichten von Spuren in Brand gesetzt haben. L. bestritt, sein Fahrzeug vorsätzlich angezündet zu haben. Es habe sich um einen Motorbrand gehandelt.

In Spanien wurde der Lkw-Fahrer schließlich festgenommen. Für den Prozess sind zunächst zwölf Verhandlungstage mit 17 Zeugen und drei Sachverständigen angesetzt. L. entschuldigte sich bei den als Nebenklägern an dem Prozess beteiligten Eltern und dem Bruder von Sophia. Diese ließen zunächst offen, wie sie das Geständnis bewerten.

Der Angeklagte ließ sich vom Vorsitzenden Richter Bernhard Heim umfassend zum Tathergang und zu seinem Geständnis befragen. In dem Urteil wird es darauf ankommen, ob das Gericht wie angeklagt ebenfalls die Tat als Mord bewertet und dann auf lebenslange Haft entscheidet – oder ob es womöglich auf Totschlag entscheidet, was zu einer milderen Strafe führen würde.

Der Fall sorgte auch deshalb bundesweit für Aufsehen, weil die Familie mit einem Unterstützerkreis bereits nach Sophia suchte, als die Fahndung der Polizei noch nicht richtig begonnen hatte. Die Familie wirft den Ermittlern Pannen vor. So gelang es ihr, den mutmaßlichen Mörder telefonisch zu erreichen, bevor ihn die Polizei festnehmen konnte.