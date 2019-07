Russland hat erstmals eingeräumt, dass es sich bei dem U-Boot, in dem es Anfang der Woche gebrannt hat, um ein atombetriebenes Boot handelt. Das Feuer an Bord sei im Batterieraum ausgebrochen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Atomreaktor des U-Boots sei aber nicht von dem Brand betroffen gewesen. Bei dem Vorfall in der Arktis waren am Montag 14 Menschen ums Leben gekommen, einige von ihnen waren hochrangige Marineangehörige. Moskau gab den Vorfall erst einen Tag später bekannt. Die 14 Seeleute seien an Rauchvergiftungen gestorben.



Der Hauptgrund für das Feuer sei nun festgestellt worden, schrieb der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu in einem Bericht an Staatschef Wladimir Putin, der auf der Internetseite des Kremls veröffentlicht wurde. Der Brand sei im Batterieraum ausgebrochen und anschließend gelöscht worden. Das U-Boot solle nun so schnell wie möglich repariert werden und wieder zum Einsatz kommen.

Unglück galt zunächst als "Staatsgeheimnis"

Die Tageszeitung Kommersant berichtete unter Berufung auf Militärkreise, dass das Feuer offenbar durch einen Kurzschluss in der Schaltzentrale ausgelöst wurde und Kabel oder Öl in Brand setzte. Durch das Belüftungssystem sei der Rauch dann in die anderen Bereiche des U-Boots verteilt worden. Der Besatzung blieb demnach nicht genug Zeit, sich zu schützen. Lediglich fünf überlebenden Besatzungsmitgliedern sei es gelungen, das Feuer zu löschen und das U-Boot wieder nach oben zu befördern.

Der Kreml hatte bislang erklärt, es habe sich um ein Tiefsee-U-Boot auf einer Mission zur Erforschung des Meeresbodens gehandelt. Da sich jedoch ranghohe Armeeoffiziere an Bord befanden, wird vermutet, dass es sich um keinen gewöhnlichen Einsatz handelte. Am Mittwoch teilte der Kreml dann mit, keine detaillierten Informationen zu dem Unglück bekannt zu geben, da es sich um "Staatsgeheimnisse" handele.

Das Spezial-U-Boot liegt im Hafen Seweromorsk nahe der Stadt Murmansk im Norden Russlands vor Anker. Unbestätigten Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um ein U-Boot, das unter dem Namen "Loscharik" bekannt ist. Es kann angeblich bis zu 6.000 Meter tief tauchen und rund 25 Menschen unterbringen. Das U-Boot soll unter anderem auch Informationen über unterirdische Anlagen anderer Staaten gesammelt und Unterseekabel geortet haben.