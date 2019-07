Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde gibt es einen neuen Beschuldigten. Ermittler haben auf dem Campingplatz Eichwald mit der Durchsuchung der Parzelle eines 57-jährigen Mannes begonnen, wie die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld jetzt mitteilten. Ziel der am Donnerstag fortgesetzten Durchsuchungen sei "das Auffinden von Beweismitteln".

Der Mann geriet laut Polizei durch die Vernehmung eines minderjährigen Opfers in den Fokus der Ermittlungskommission. Gegen den 57-Jährigen aus Steinheim bei Höxter sei dann aufgrund der Zeugenaussage ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet worden. Den Ermittlern zufolge wurde der Mann, der eine eigene Parzelle auf dem Campingplatz besitzt, bislang nicht als Beschuldigter in dem Missbrauchskomplex geführt.



Wegen des Missbrauchsfalls von Lügde verhandelt das Landgericht Detmold derzeit gegen drei Angeklagte. Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche hatten alle Angeklagten Geständnisse abgelegt. Vor Gericht stehen noch zwei von ihnen: ein 56-Jähriger aus Lügde und ein 34-Jähriger aus Steinheim. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten, einen 49-Jährigen aus dem niedersächsischen Stade, war am zweiten Verhandlungstag abgetrennt worden. Der Mann soll an Webcam-Übertragungen teilgenommen und teilweise zu den Gewalttaten angestiftet haben. Sein Verfahren wird am 17. Juli fortgesetzt.

Der Fall Lügde gilt als einer der größten Missbrauchsskandale der vergangenen Jahrzehnte. Bei den Ermittlungen waren mehr als 40 Opfer identifiziert worden. Angeklagt wurden die Gewalttaten gegen 34 minderjährige Opfer. Der jahrelange Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz im Kreis Lippe war Ende Januar bekannt geworden. In der Folgezeit wurden viele Ermittlungspannen und Behördenfehler in dem Fall offenkundig. Unter anderem verschwand bei der Polizei Lippe Beweismaterial. Auch das Verhalten von Jugendämtern im Tatzeitraum wurde scharf kritisiert.