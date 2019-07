Die Staatsanwaltschaft Detmold hat nach dem ersten Urteil im Missbrauchsfall Lügde Antrag auf Revision gestellt. Das teilte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Für ihre Begründung habe die Staatsanwaltschaft vier Wochen Zeit, nachdem das schriftliche Urteil des Landgerichts eingegangen ist.



Der Revisionsantrag richtet sich gegen das erste Urteil des Landgerichts Detmolds im Missbrauchsfall Lügde. Das Gericht hatte am Mittwochabend einen Mann aus Niedersachsen wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 49-jährige Mann aus Stade von 2010 bis 2011 in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen des Missbrauchs von Kindern auf dem Campingplatz teilgenommen hatte. Außerdem soll der Mann einen Mitangeklagten ebenfalls dazu angestiftet haben.



Verurteilt wurde er Angeklagte auch wegen des Besitzes von kinderpornografischen Fotos und Videos. Der Verurteilte hatte am Mittwochabend das Gericht als freier Mann verlassen, nachdem er bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Fall mit zwei Jahren und neun Monaten eine deutliche höhere Strafe gefordert. Damit wäre eine Bewährungsstrafe nicht möglich gewesen. Sollte die Staatsanwaltschaft nun bei der Revision bleiben, würde der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen. Würde der BGH fündig, müsste das Landgericht Detmold den Fall neu aufrollen.



Kritik an Bewährungsstrafe

Kritik an dem Urteil des Landgerichts Detmold war zuvor vom Deutschen Kinderschutzbund geäußert worden. Auch der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) monierte ein seiner Meinung nach unzureichendes Strafrecht. "Es kann nicht sein, dass es bei einem solchen Vergehen, was Leben zerstört, eine Bewährungsstrafe geben kann", sagte Stamp in Düsseldorf. Seine Kritik wollte er jedoch nicht als Gerichtsschelte verstanden wissen. Nordrhein-Westfalen werde sich für Strafrechtsverschärfungen einsetzen, teilte Stamp mit.



Den Prozess gegen die beiden Hauptangeklagten setzt das Landgericht Detmold am 1. August fort. Gemeinsam sollen die beiden Männer verantwortlich sein für den größten Fall von sexuellem Missbrauch in der Geschichte Nordrhein-Westfalens: Über einen Zeitraum von 40 Jahren sollen sie mehr als 40 Kinder auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen hundertfach missbraucht haben.



Das Landgericht hatte das Hauptverfahren gegen Andreas V. und Mario S. Ende Juni abgetrennt, da der nun verurteilte Täter aus Stade im Gegensatz zu den beiden Hauptangeklagten nie auf dem Campingplatz in Lügde gewesen sein soll.