Maltesische Behörden haben dem Rettungsschiff Alan Kurdi mit Dutzenden Migranten an Bord untersagt, im Hafen der Insel anzulegen. "Sie haben keine Erlaubnis, in maltesische Hoheitsgewässer einzudringen", sagte ein Armeesprecher im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Das Schiff der Organisation Sea-Eye hatte nach eigenen Angaben 65 Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet.

Die Organisation hat die Hoffnung jedoch nicht verloren: "Wir sind sicher, dass Malta uns einen sicheren Hafen bieten wird, sobald Deutschland und andere EU-Staaten anbieten, die Menschen aufzunehmen. Wir erwarten, dass Malta damit nicht allein gelassen wird", sagte Sea-Eye-Sprecherin Carlotta Weibl ZEIT ONLINE. Zur Zeit bleibe das Schiff in internationalen Gewässern, fahre aber weiter Richtung Valletta, dem Hafen von Malta. "Wir müssen aber nicht um jeden Preis in Malta einreisen", sagte Weibl. Sie könnten weiterfahren in andere Häfen, die bereit seien, die Geflüchteten aufzunehmen.



Noch keine medizinischen Notfälle

Bislang gebe es keine medizinischen Notfälle an Bord. Das könnte sich aber schnell ändern. Das Schiff sei nicht dafür gemacht, Menschen für lange Zeit zu beherbergen. Es sei nicht genug Platz unter Deck und es sei sehr heiß. "Die Menschen sitzen in der prallen Sonne und sie sind sowieso geschwächt von ihrer langen Überfahrt", sagte Weibl ZEIT ONLINE.



Die Alan Kurdi – benannt nach dem dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen, dessen Leiche im Spätsommer 2015 an einem Strand in der Türkei angespühlt wurde – wollte zunächst im Hafen der italienischen Insel Lampedusa einlaufen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff jedoch verboten, dort anzulegen.

Segelschiff Alex legt in Lampedusa an

Am Samstagabend hatte sich das Segelschiff Alex über Salvinis Verbot hinweggesetzt und im Hafen von Lampedusa angelegt. Dort warteten Polizisten auf das Schiff. Zuvor hatte die Organisation den Notstand auf dem Boot ausgerufen. Die hygienischen Bedingungen an Bord seien nicht länger tragbar, schrieb Mediterranea nach zwei Tagen Wartens vor der Küste bei Twitter.



Bundesinnenminister Horst Seehofer forderte Salvini in einem Brief dazu auf, die Blockade italienischer Häfen für Flüchtlings-Rettungsschiffe aufzuheben. Er betonte, dass es sich bei der Rettung von Menschen in Seenot um eine humanitäre Pflicht handle, die nicht in Frage gestellt werden dürfe.