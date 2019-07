Auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Bemerkt wurde das Feuer bereits in der vergangenen Woche. Betroffen war zunächst ein Gebiet von etwa sechs Hektar. Am Freitag hatte die Feuerwehr gemeldet, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht worden sei. Wegen der hohen Temperaturen und der starken und drehenden Winde flammte der Brand allerdings am Sonntag erneut auf und breitete sich auf 400 Hektar aus. Seit dem 2. Juli brennt es auf einer Fläche von etwa 600 Hektar.