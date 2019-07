Nach seiner Verurteilung wegen des Mordes an der 14-jährigen Mainzer Schülerin Susanna F. hat der 22-jährige Ali B. Revision eingelegt. Das teilte das Landgericht Wiesbaden mit. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird das Urteil nun rechtlich noch einmal prüfen.

Das Landgericht Wiesbaden hatte Ali B. vergangene Woche zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter waren davon überzeugt, dass er die Schülerin vergewaltigt und ermordet hat. Sie stellten auch die besondere Schwere seiner Schuld fest.

Ali B. hatte vor Gericht ein Teilgeständnis abgelegt. Er räumte ein, Susanna getötet zu haben. Die Vergewaltigung stritt er ab. Die Staatsanwaltschaft und Susannas Mutter, die als Nebenklägerin an dem Prozess teilnahm, äußerten sich zufrieden über das Urteil.

Weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung

Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni in einem Erdloch in der Nähe von Bahngleisen im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim gefunden worden. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens hatten die Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis die Leiche gefunden.



Ali B. hatte sich kurz nach dem Tod von Susanna F. in seine Heimat abgesetzt. Im kurdisch kontrollierten Nordirak wurde er jedoch wenige Tage danach gefasst und von der Bundespolizei nach Deutschland zurückgebracht. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. In einem weiteren Prozess muss sich B. wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Elfjährigen verantworten.