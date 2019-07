Im Sommer 2018 sind Tausende Rechte durch Chemnitz gezogen. Sie zeigten dabei den Hitlergruß und es kam zu Übergriffen auf Gegendemonstranten sowie Journalisten. Die Polizei war den Rechten unterlegen – und so machten die Vorfälle weltweit Schlagzeilen. Das Image der Stadt wurde dadurch enorm beschädigt. Seitdem hat es in Chemnitz aber auch Aktionen gegeben, um Position gegen Fremdenhass zu beziehen. Am Donnerstag findet dort ein Festival unter dem Titel "Wir bleiben mehr" statt. Steffen Herhold, Geschäftsführer des Basketballvereins Niners Chemnitz, sieht das als weitere Chance, sich gegen Fremdenhass zu stellen und das Image der Stadt nicht Rechtsextremen zu überlassen. Was die Ereignisse von 2018 in ihm ausgelöst haben, hat ZEIT ONLINE hier protokolliert.



Wenn ich früher im Ausland oder anderswo in Deutschland unterwegs war, musste ich immer erklären, wo Chemnitz liegt. Heute kennen die meisten die Stadt. Allerdings haben sie negative Bilder im Kopf. Meist geht es sofort um die Ereignisse vom letzten Sommer. Was damals hier passiert ist, der Mord beim Stadtfest, die Proteste von Rechten, die ganze Aufregung in der Stadt, war auch für unseren Basketballverein ein Schock. Zumindest in den ersten Tagen danach.

Wir haben viele internationale Spieler, einige haben dunkle Haut. Manche sind in Deutschland geboren, andere kommen aus dem Ausland. Letzten Sommer haben uns Spielerberater aus Amerika angerufen und gefragt, ob wir jetzt Polizeischutz für die Spieler organisieren, damit sie keine Angst vor rassistischen Übergriffen haben müssen. Die Amerikaner haben bei CNN Bilder aus Chemnitz gesehen, für sie sah das beängstigend aus. Natürlich waren auch unsere Spieler in den ersten Tagen besorgt, wenngleich sie selbst nicht betroffen waren, nicht angegriffen oder bedroht wurden. Mich haben diese Ereignisse ebenso schockiert. Die Proteste waren fremdenfeindlich. Es gab Übergriffe auf Migranten und Journalisten. Die Verrohung, die damals zum Vorschein kam, kann man nicht wegdiskutieren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen.

Steffen Herhold © NINERS Chemnitz

Wir haben schon immer internationale Mitarbeiter verpflichtet. Dass wir ein ostdeutscher Verein sind, war dabei oft ein Thema, schon lange, bevor es Pegida gab, Sachsen mit fremdenfeindlichen Aktionen in den Fokus geriet. Spieler, vor allem mit Migrationshintergrund, haben gezögert, wenn wir sie anwerben wollten: Ach, Ostdeutschland, ich weiß nicht! Manche stellen sich ja sonst was vor, dass die Menschen hier Hakenkreuzflaggen hissen und im Stechschritt marschieren würden. Wir haben die Spieler dann immer erst mal eingeladen, ihnen Chemnitz und Sachsen gezeigt, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Das ist einfach der beste Weg, um zu zeigen, dass Rechte nicht das Chemnitzer Stadtbild und Alltagsgeschehen bestimmen. Und das ist auch bei den Spielern so angekommen.

Es geht nicht nur um Extreme, sondern auch um Alltagsrassismus

Ohnehin hat sich Chemnitz eigentlich schön entwickelt. Es gibt stabile Mittelständler, tolle Start-ups, endlich mehr Zuzug als Abwanderung. Dann kam der letzte Sommer. Plötzlich drehte sich alles nur noch um die Rechten, viele Jahre harte Arbeit schienen plötzlich über Nacht weg, jedenfalls gefühlt. Aber es geht natürlich nicht nur um das Image.



Mir ist auch klar geworden: Die rechtsextremen Aufmärsche haben die Camouflage von Chemnitz weggerissen. Wir alle mussten endlich darüber debattieren, warum es so viele rechte Strukturen hier gibt. Warum sich auch gemäßigte Bürger so bedenkenlos anschließen. Wir mussten darüber nachdenken, woher das alles kommt. Und dass es dabei nicht nur um Extreme geht, sondern auch um den Alltagsrassismus der Menschen, der ihnen oft so gar nicht bewusst ist.



Das erlebe ich auch im eigenen Umfeld, manches kommt vielleicht durch die DDR-Sozialisierung. Dass Leute es okay finden, "Neger" zu sagen, weil es doch so in ihren Kinderbüchern stand. Darauf muss man reagieren: Nein, es ist eben nicht okay, das ist eine Abwertung von Menschen. Solche Auseinandersetzungen sind nicht schön, aber notwendig. Warum sich hier so viele Menschen den Rechten anschließen, kann ich nicht abschließend analysieren. Man versucht es mit Lebensbrüchen, mit schwierigen Wendebiografien zu erklären, das stimmt vielleicht zum Teil, aber das kann nicht alles sein. Für mich ist das teilweise immer noch ein Rätsel.