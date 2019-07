Das Arbeitsgericht Berlin hat die Kündigung eines Hausmeisters der Bundeswehr wegen Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene für zulässig erklärt. Diese sei grundsätzlich gerechtfertigt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. (Az. 60 Ca 455/19)

Der heute 62 Jahre alte Mann war ein Zivilangestellter und mehr als drei Jahrzehnte als Hausmeister für die Bundeswehr angestellt. Nach Angaben des Gerichts hatte das Ministerium ihm fehlende Verfassungstreue und Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Kameradschaft vorgeworfen. Das Gericht stellte laut Mitteilung fest, dass sich der Hausmeister auch an Veranstaltungen der rechten Szene beteiligte und in sozialen Medien seine Zustimmung zu rechtsextremen Inhalten äußerte. Zuletzt war er am brandenburgischen Bundeswehr-Standort in Strausberg beschäftigt.

Die Bundeswehr hatte ihm im Dezember vergangenen Jahres zunächst fristlos gekündigt. Im Januar änderte sie die fristlose Kündigung: Das Arbeitsverhältnis sollte nun mit neun Monaten Auslauffrist zum 30. September 2019 beendet werden.



Der Mann zog gegen seine Entlassung vor Gericht. Das Arbeitsgericht bestätigte nun aber die Entscheidung des Verteidigungsministeriums. Die Kündigung sei rechtswirksam, argumentierten die Berliner Arbeitsrichter. "In Ansehung des über 30 Jahre bestehenden Arbeitsverhältnisses und des Lebensalters des Mitarbeiters" sei dem Kläger allerdings eine "soziale Auslauffrist" zu gewähren.

Das ist nicht ungewöhnlich: Bei Kündigungsschutzklagen müssen immer auch alle sozialen Aspekte berücksichtigt werden. Wichtige Kriterien dafür sind die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und ob es bereits vorher grobe Pflichtverletzungen gegeben hat.

Berufung ist möglich

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann noch Berufung beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Nach Erkenntnissen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) gibt es rund 500 Personen, die bei der Bundeswehr beschäftigt sind – Soldatinnen und Soldaten, aber auch Zivilistinnen und Zivilisten – und die als Verdachtsfälle für Extremismus gelten. Der MAD ist für Abwehr und Überwachung von Extremisten in der Bundeswehr zuständig.