Die Großdemonstrationen gegen die Regierung halten in Puerto Rico bereits seit mehr als einer Woche an. Nach der Veröffentlichung zahlreicher Chatverläufe fordern Hunderttausende den Rücktritt von Gouverneur Ricardo Rosselló. Unterstützt werden die Proteste von den Bischöfen des Landes und Sänger Ricky Martin. Inzwischen hat Rosseló angekündigt, bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten zu wollen.

Auslöser der Proteste gegen Rosselló und seine Regierung war die Veröffentlichung zahlreicher Nachrichten einer privaten Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram aus dem Zeitraum zwischen Ende 2018 und Anfang dieses Jahres. Manche der Aussagen wurden von vielen als sexistisch, homophob, vulgär und respektlos gegenüber den Opfern des verheerenden Hurrikans María von 2017 empfunden. Außerdem wurden Staatsangelegenheiten besprochen, obwohl nicht alle Mitglieder der Gruppe der Regierung angehörten. Hinzu kam ein Korruptionsskandal, im Zuge dessen unter anderen die bisherige Bildungsministerin Julia Keleher vergangene Woche von der US-Bundespolizei FBI festgenommen wurde.

"Diese sogenannten Anführer vertreten uns nicht", sagte Ricky Martin zu den Demonstrierenden. In dem Chat hatten sich Beteiligte Medienberichten zufolge auch abfällig über den homosexuellen Musiker geäußert. Auch die Bischöfe von Puerto Rico haben den Rücktritt von Rosselló gefordert. Es sei nicht möglich, dass Rosselló sein Amt weiterhin ausübe, teilten die Bischöfe mit.

Rosselló lehnt Rücktritt ab

Rosselló entschuldigte sich inzwischen für die Textnachrichten. Außerdem wolle er bei der nächsten Wahl im kommenden Jahr nicht antreten und trete als Chef der PNP (Neue Progressive Partei) zurück, teilte er mit. Einen vorzeitigen Rücktritt lehnte Rosselló trotz der massiven jüngsten Proteste jedoch ab. Er freue sich darauf, sich gegen eine mögliches Amtsenthebung zu wehren, sagte er. Mehrere Mitglieder der Telegram-Chat-Gruppe, darunter auch der Vize-Gouverneur, räumten allerdings inzwischen ihre Posten. Veröffentlicht wurden die fast 900 Seiten des Chatverlaufes vom Zentrum für Investigativen Journalismus CPI.

Den Demonstrierenden reichen die bisherigen Konsequenzen jedoch nicht. Organisatoren betonten, so lange weiter zu demonstrieren, bis der Gouverneur zurücktrete. Seit Bekanntwerden der als Chatgate bekannten Affäre sind bereits Hunderttausende Puertoricanerinnen und Puertoricaner zu seinem Amtssitz marschiert.



Puerto Rico will US-Bundesstaat werden

Puerto Rico ist das größte Außengebiet der USA. Auf der Insel wohnen rund 3,2 Millionen Menschen. Mit knapp 9.000 Quadratkilometern ist sie etwa so groß wie Zypern. Als assoziierter Freistaat gehört Puerto Rico nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Zwar sind die Bewohnerinnen und Bewohner US-Bürgerinnen und -bürger, aber sie dürfen nicht an der Präsidentenwahl teilnehmen, und ihre Delegierten im Kongress in Washington haben kein Stimmrecht.

Im Juni 2017 sprachen sich die Menschen auf Puerto Rico in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit dafür aus, dass die Insel der 51. Bundesstaat der USA werden soll. Darüber kann aber nur der US-Kongress in Washington entscheiden.