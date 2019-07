Beim mutmaßlichen Angreifer von Wächtersbach handelt es sich nach Einschätzung der Ermittler um einen "frustrierten, isolierten Einzeltäter". Das teilte ein Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der Mann habe aus rassistischen Motiven morden wollen. Der 55-jährige Deutsche hatte am Montag auf einen 26-jährigen Eritreer geschossen und ihn schwer verletzt. Anschließend tötete er sich selbst. Eine Sonderkommission mit 20 Mitarbeitern untersucht nun den Fall.



Die Ermittler waren bereits zuvor "ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv" ausgegangen. Vermutungen über eine "rechtsextreme oder rechtsnationalistische Gesinnung" seien aber Spekulationen.

Laut einem Bericht von Spiegel Online hinterließ der Schütze einen Abschiedsbrief mit rechtsextremen Äußerungen. Darin soll er sinngemäß geschrieben haben, wenn er schon gehen müsse, nehme er noch jemanden mit in den Tod. So erweise er dem Steuerzahler einen Dienst. Dem Bericht zufolge lag auf dem Brief ein Koppelschloss mit einem Hakenkreuz und der Inschrift "Meine Ehre heißt Treue" – dem Motto der SS. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte lediglich, dass ein Abschiedsbrief gefunden wurde.



Das Handy des 55-Jährigen konnte bisher nicht ausgewertet werden. Laut Generalstaatsanwaltschaft ist es mit einem Fingerabdrucksensor gesichert und konnte noch nicht entsperrt werden.