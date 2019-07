Die Regierung Maltas hat dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi das Anlegen trotz eines zuvor ausgesprochenen Verbots erlaubt. Die 65 Flüchtlinge an Bord sollten dann allerdings umgehend auf andere Länder verteilt werden, teilte die Regierung der Mittelmeerinsel mit. Die Alan Kurdi der Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Samstagabend Kurs auf Malta genommen, da ihr auf der italienischen Insel Lampedusa das Anlegen untersagt worden war.

Das Schiff hatte am Freitag 65 Menschen von einem Schlauchboot im Mittelmeer gerettet und lag seitdem in internationalen Gewässern vor Lampedusa. Ein Angebot der libyschen Küstenwache, den Hafen der Stadt Sawija als "sicheren Zufluchtsort" anzulaufen, lehnte das Rettungsschiff ab. Am Samstagmorgen teilte Sea-Eye mit, die italienische Finanzpolizei sei "persönlich vorbeigekommen", um ein Dekret des rechtspopulistischen Innenministers Matteo Salvini von der Partei Lega zu überbringen: "Der Hafen ist zu."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Regierungskreisen zufolge an seinen italienischen Amtskollegen Matteo Salvini appelliert, die Häfen zu öffnen. Er hatte sich demnach bereits am Freitag dazu bereiterklärt, einen großen Teil der Geretteten von der Alan Kurdi zu übernehmen.

Am Samstagabend hatte sich schon das Segelschiff Alex der Organisation Mediterranea über ein Verbot Salvinis hinweggesetzt und im Hafen von Lampedusa angelegt. Dort warteten Polizisten auf das Schiff. Zuvor hatte die Organisation den Notstand auf dem Boot ausgerufen. Die hygienischen Bedingungen an Bord seien nicht länger tragbar, teilte Mediterranea nach zwei Tagen Wartens vor der Küste mit. An Bord waren nach Angaben der NGO 41 Gerettete. Zugelassen sei das Schiff lediglich für 18 Menschen.

Vergangene Woche hatte die Sea-Watch 3 der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch trotz des Verbots der Regierung in Rom Kurs auf die italienischen Hoheitsgewässer genommen und mit zuletzt noch 40 Migranten an Bord im Hafen Lampedusas angelegt. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete war daraufhin festgenommen und erst am Dienstag wieder freigelassen worden. Rackete wird unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.