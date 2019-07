Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent hat Berufung gegen die Freilassung von Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete vor Italiens oberstem Gericht eingelegt. Das berichten mehrere italienische Nachrichtenagenturen. Racketes Anwalt bestätigte dies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen Rackete wird weiter wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung sowie Widerstandes gegen ein Kriegsschiff ermittelt. Am Donnerstag wird sie deshalb von der Staatsanwaltschaft verhört. Die Berufung sei unabhängig von der Vernehmung, sagte ihr Anwalt.



Ende Juni war die deutsche Kapitänin trotz eines Verbots der italienischen Behörden mit 40 aus Seenot geretteten Migrantinnen und Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa gefahren. Die 31-Jährige war daraufhin festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Eine Ermittlungsrichterin in Agrigent hatte diesen jedoch am 2. Juli wieder aufgehoben.

Racketes Schiff, die Sea-Watch 3, gehört zur privaten deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, die Migrantinnen und Migranten aus kaum seetüchtigen Schlauchbooten hauptsächlich vor der Küste Libyens aus dem Wasser rettet und versucht, sie in sicheren Häfen an Land zu bringen. Aufgrund der Zustände in Libyen hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR dazu aufgerufen, aus dem Wasser gerettete Menschen "auf keinen Fall" zurück nach Libyen zu bringen.

Weil die Mittelmeer-Operationen der Europäischen Union sich verstärkt mit Grenzsicherung und weniger mit der Rettung Schiffbrüchiger beschäftigen, übernehmen mehrere NGOs diese Aufgabe.