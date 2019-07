Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat die Bundesregierung und insbesondere Innenminister Horst Seehofer (CSU) wegen ihres Umgangs mit den geretteten Migranten kritisiert. "Ich fühlte mich alleingelassen", sagte die 31-Jährige dem Spiegel. "Die haben die heiße Kartoffel immer weitergereicht, während wir zuletzt noch immer 40 Gerettete bei uns an Bord hatten."

Rackete kritisierte, dass auf nationaler und internationaler Ebene "niemand richtig helfen wollte". Deutsche Kommunen hätten zwar angeboten, Migranten von der Sea-Watch 3 aufzunehmen. "Es scheiterte dann aber auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der keine Lust hatte, die Angebote der Städte anzunehmen."

Zu dem Verhalten des italienischen Innenministers Matteo Salvini sagte Rackete, sie habe überrascht, wie persönlich es geworden sei. "Seine Art, sich auszudrücken, ist respektlos, für einen Spitzenpolitiker ist das nicht angemessen." Einer ihrer Anwalt kündigte am Freitag an, eine Verleumdungsklage gegen den Innenminister vorzubereiten. Er habe Rackete wiederholt beleidigt. Salvini nannte Rackete daraufhin auf Facebook eine "reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin".

Rackete soll am Dienstag von der Staatsanwaltschaft vernommen werden. Es geht um den Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Migration. Salvini will sie schnellstmöglich des Landes verwiesen sehen. "Es ist keine Situation, die ich mir gewünscht habe. Ich bin sowieso nur eingesprungen für einen Kollegen, der eigentlich eingeplant war", sagte Rackete.

Rackete will sich möglichem Prozess stellen

In der NRD-Sendung Panorama kündigte die Kapitänin an, sich einem Prozess stellen zu wollen, falls es dazu kommen sollte. "Für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich dann spätestens beim Gerichtsverfahren mit einem Freispruch rechne", sagte Rackete.



Rackete war in der Nacht zum Samstag auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Sie hatte ihr Rettungsschiff Sea-Watch 3 mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Am Dienstag erklärte eine italienische Richterin ihre Festnahme für ungültig und ordnete ihre Freilassung aus dem Hausarrest an.