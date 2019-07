In der sizilianischen Stadt Agrigent hat die Staatsanwaltschaft die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete vernommen. Die 31-Jährige musste sich unter anderem zum Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Widerstands gegen ein Kriegsschiff äußern. Zu anwesenden Journalistinnen und Journalisten sagte Rackete nichts.



Bei der Staatsanwaltschaft von Agrigento findet heute die Anhörung von Carola #Rackete statt. Sie wird den Ermittlern erklären, wie sie von der EU alleingelassen wurde & ihre Pflicht zur Rettung und zum Schutz von Menschen auf See erfüllt hat. Leben zu retten ist kein Verbrechen. pic.twitter.com/viglzvCOTI — Sea-Watch (@seawatchcrew) 18. Juli 2019

Am 26. Juni hatte Rackete mit der Sea-Watch 3 in Lampedusa angelegt – ungeachtet eines Verbots der italienischen Regierung. An Bord des Rettungsschiffs befanden sich 40 Geflüchtete, die die Crew vor der Küste Libyens aus einem Schlauchboot gerettet hatte. Beim Anlegemanöver hatte Rackete ein Schnellboot der Küstenwache gestreift.

Die Kapitänin wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Am 2. Juli hatte ein italienisches Gericht ihren Hausarrest aufgehoben: Die zuständige Richterin argumentierte, Rackete habe lediglich Menschenleben retten wollen. Die Sea-Watch 3 war festgesetzt worden. Gegen die Freilassung der Kapitänin hatte die Staatsanwaltschaft Berufung beim obersten Gerichtshof in Rom eingereicht.

Ein Sprecher von Sea-Watch sagte vor der Befragung Racketes, die Hilfsorganisation gehe davon aus, dass sich die Vorwürfe als haltlos erweisen würden. So sei es auch in früheren, ähnlichen Fällen gewesen. Die italienische Justiz habe sich in der Vergangenheit "nicht beirren lassen" und ihre Unabhängigkeit bewiesen, sagte der Sprecher weiter. Sea-Watch rechne damit, dass die Freilassung Racketes noch einmal bestätigt werde. Sobald das Rettungsschiff Sea-Watch 3 wieder freigegeben sei, werde außerdem eine neue Crew von Sizilien aus in das Rettungsgebiet vor Libyen und Tunesien fahren.



Die Bundesregierung mahnte Sea-Watch zu einer klaren Haltung bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Flüchtlingspolitik dürfe nicht auf dem Rücken von Menschen betrieben werden, die nach ihrer Rettung aus Seenot tagelang auf die Zuweisung eines sicheren Hafens warten müssten, sagte der Sprecher.

Eine Entscheidung im Fall Rackete wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft voraussichtlich erst nach dem Sommer getroffen werden. Dann werde entschieden, ob ein Prozess eröffnet wird oder ob die Vorwürfe fallen gelassen werden.



Von den Städten Paris und Barcelona wurde die deutsche Kapitänin für ihren Mut bei der Flüchtlingsrettung ausgezeichnet. Ein Spendenaufruf im Internet zur Unterstützung der 31-Jährigen bei den Gerichtskosten und zur Fortsetzung der Flüchtlingsrettung durch Sea-Watch brachte binnen weniger Tage mehr als 1,4 Millionen Euro ein.