Die deutsche Hilfsorganisation Sea Eye hat mit ihrem Schiff Alan Kurdi nach eigenen Angaben vor der libyschen Küste 65 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen seien am Freitagmorgen auf einem überladenen, manövrierunfähigen Schlauchboot in internationalen Gewässern entdeckt worden, teilte die Organisation mit. Sie würden von Ärzten untersucht.



Kontaktversuche zu den libyschen Behörden sowie den Rettungsleitstellen in Rom und Valletta seien bisher ergebnislos geblieben. Die Seenotleitung in Bremen habe schnell geantwortet und das Auswärtige Amt informiert. Die Alan Kurdi fährt unter deutscher Flagge.



Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, für die eine Reporterin an Bord der Alan Kurdi ist, war das Rettungsschiff zum Zeitpunkt des Einsatzes 34 Meilen von der Küste Libyens entfernt. Im Schlauchboot habe sich lediglich ein Kanister Trinkwasser befunden und etwas Benzin, aber kaum Proviant und kein GPS-System.

Laut Sea Eye versuchten die Geflüchteten im Boot zunächst, der Alan Kurdi zu entkommen. Offenbar hätten sie befürchtet, dass es sich um ein Schiff der libyschen Küstenwache handle.



Die Alex liegt vor Lampedusa

Ein weiteres Rettungsschiff wartet derweil darauf, in Italien anlegen zu dürfen. An Bord des Segelboots Alex, das im Auftrag der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans unterwegs ist, harren 54 Menschen aus. Sie wurden nach Angaben der Organisation vor der tunesischen Küste von einem Schlauchboot aufgenommen.



Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte der Alex verboten, einen italienischen Hafen anzusteuern. Doch dann vereinbarten die Regierungen Italiens und Maltas, dass das Schiff in einen maltesischen Hafen einlaufen dürfe. Im Gegenzug dafür erklärte Italien sich bereit, Geflüchtete aufzunehmen, die bereits auf Malta sind. Doch wegen des angeblich schlechten Zustands der Geretteten auf der Alex lehnte Mediterranea Saving Humans es ab, Kurs auf Malta zu nehmen.



Auf Twitter teilte die Hilfsorganisation mit, die Alex befinde sich zwölf Seemeilen vor der italienischen Insel Lampedusa in internationalem Gewässer. Malta ist rund 160 Kilometer entfernt.



Erst vor wenigen Tagen hatte das Rettungsschiff Sea-Watch 3 unter der Führung von Kapitänin Carola Rackete in Lampedusa auf Sizilien angelegt. Salvini hatte auch diesem Schiff keine Genehmigung erteilt, Rackete setzte sich über dieses Verbot hinweg. Sie wurde festgenommen, am Dienstag hob ein Gericht den Hausarrest jedoch auf.

Nicht alle werden gerettet

Am Donnerstag war ein Schiff mit 86 Menschen an Bord vor der tunesischen Küste gesunken. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden 82 von ihnen noch vermisst. Zwar retteten Fischer vier Menschen aus dem Meer, doch einer von ihnen sei in der Nacht gestorben.



Der IOM zufolge sind allein in diesem Jahr mehr als 340 Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen, gestorben. Der Weg über das Mittelmeer, von Libyen nach Italien, gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt.