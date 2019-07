Erneut sind in Somalia mehrere Menschen bei einem Anschlag getötet worden. In der Hafenstadt Kismaayo hat sich Behördenangaben zufolge ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft gesprengt. Nach Informationen der Polizei stürmten anschließend bewaffnete Angreifer das Hotel "Asasey". Mindestens zehn Menschen seien getötet worden.



Unter den Todesopfern soll auch eine bekannte somalische Aktivistin und Journalistin sein. Das Hotel soll häufig von Parlamentsabgeordneten und Beamten genutzt werden.



Über den Radiosender Al-Andalus reklamierte die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab den Angriff für sich. Die Terrormiliz kontrolliert weite Gebiete im Süden und im Zentrum Somalias. Immer wieder verüben Anhänger der Gruppe Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten. Al-Shabaab ist eine sunnitische Gruppierung, die mit Al-Kaida verbunden ist.



US-Militär und eine Friedenstruppe der Afrikanischen Union sind in Somalia stationiert, um die Regierung im Kampf gegen die Terrorgruppe zu unterstützen.