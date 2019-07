Zweieinhalb Jahre nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat die Berliner Polizei Selbstkritik geübt. Die Nachbereitung zu dem Attentat habe "Defizite offenbart", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik bei der Vorstellung eines Berichts in der Hauptstadt. Optimierungsbedarf gab es demnach besonders bei der Betreuung von Angehörigen.

Dahingehend sei bundesweit festgestellt worden, "dass alle staatlichen Stellen zu dem Thema nicht ausreichend vorbereitet waren", sagte Direktionsleiter Siegfried-Peter Wulff. Der Beamte leitete die aus 132 Polizisten bestehende Arbeitsgruppe zur Nachbereitung des Anschlags.

In der Folge sei unter anderem eine Koordinierungsstelle für die psychosoziale Notfallversorgung eingerichtet worden. Wulff sprach von einem "Paradigmenwechsel". Nach dem Attentat vom 19. Dezember 2016 hatte es viel Kritik am Umgang der Behörden mit Angehörigen und Opfern gegeben. Hinterbliebene und Verletzte beklagten Bürokratie und Untätigkeit. Slowik sagte, eindeutige Fehler sehe sie nicht. Nachsorge und Schutzausstattung seien aber nicht professionell gewesen.



Hundertprozentige Sicherheit könne es nicht geben

Probeweise wurde inzwischen eine sogenannte Führungsgruppe für Sofortlagen eingerichtet, wie Wulff erläuterte. Diese höre täglich den Polizeifunk auf potenzielle Großlagen ab und übernehme gegebenenfalls die Führung. Die Polizisten dürfen seit Februar 2018 etwa eine Fahndung in die Wege leiten und einen Einsatz vorbereiten.

Seit Februar 2018 habe die Gruppe von sechs Beamten 176 besondere Einsatzlagen eingeschätzt und vorbereitet, von denen letztlich 34 tatsächlich ausgelöst wurden. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sieht die Hauptstadtpolizei heute professionell und zeitgemäß aufgestellt. Hundertprozentige Sicherheit könne es aber nicht geben, sagte sie.

Bei dem Anschlag mit zwölf Toten kurz vor Weihnachten 2016 waren nahe der Gedächtniskirche auch zahlreiche Menschen verletzt worden. Der tunesische Attentäter Anis Amri war mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren und konnte zunächst fliehen. Er wurde wenige Tage später in Sesto San Giovanni in Norditalien von der Polizei erschossen. Es war der bislang schwerste islamistische Anschlag in Deutschland.