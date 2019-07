Das Oberlandesgericht Koblenz hat einen 28-jährigen Syrer wegen der Teilnahme am Kampf der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er war im April 2018 festgenommen worden.



Dem Vorsitzenden Richter Lothar Mille zufolge hatte sich der Beschuldigte Anfang des Jahres 2014 in seiner Heimat dem IS angeschlossen. In Syrien soll er einen Scharia-Kurs besucht und später Gefechte in der syrischen Provinz Hasaka und in der nordirakischen Stadt Mossul unterstützt haben. Nach der Eroberung Mossuls 2014 sei der Angeklagte dort als IS-Spitzel tätig gewesen.

Nach Angaben des Strafsenats liegt allerdings kein eindeutiger Beweis vor, dass der Mann selbst Waffen benutzt hat. Daher müsse für den Urteilsspruch angenommen werden, dass der Angeklagte die Kämpfe nur unterstützt habe. Berücksichtigt worden sei auch, dass der Beschuldigte bereits Ende des Jahres 2014 geflohen und daher nur kurz Mitglied der Terrormiliz gewesen sei.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Haft gefordert und teilte nach der Hauptverhandlung mit, wohl keine Rechtsmittel einzulegen. Die Verteidigung, die auf Freispruch plädiert hatte, kündigte Revision an.