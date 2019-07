Virchow empfiehlt, sich von der Polizei beraten zu lassen. Ansonsten könne man, falls man mittlerweile umgezogen sei, beispielsweise bei den Bürgerämtern eine Auskunftssperre beantragen. Theoretisch sei es natürlich auch denkbar, die eigene Wohnung sicherheitstechnisch aufzurüsten, auch das könne in dem Gespräch mit der Polizei geklärt werden. Hilfreich sei es zudem, wenn die Nachbarschaft ein waches Auge habe und Solidarität zeige.

Die Berliner Polizei gibt darüber hinaus folgende allgemeine Handlungshinweise: Man solle in Situationen, in denen man sich bedroht fühle, den Notruf wählen – lieber einmal zu oft als zu wenig. Außerdem sei es ratsam, in sozialen Netzwerken die Privatsphäreneinstellung zu nutzen und die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten wie Videos oder Fotos einzuschränken. Auch die eigene Telefonnummer solle man nur sehr restriktiv weitergeben. Manch linker Aktivist empfindet diese Ratschläge jedoch geradezu als Hohn. Die Konsequenz aus der Bedrohung könne doch nicht sein, sich selbst aus dem öffentlichen – auch digitalen – Raum zurückzuziehen, schreibt etwa der Aktionskünstler Jean Peters auf Twitter.