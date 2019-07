Am Montagvormittag hatte sich der mutmaßliche Täter Roland K. in der Kneipe Zum Martinseck in Biebergemünd-Kassel aufgehalten und hatte Berichten zufolge dort mitgeteilt, dass er einen Flüchtling erschießen wolle. Das Lokal war dem Vernehmen nach die Stammkneipe des 55-jährigen Sportschützen: K. sei häufiger zum Frühschoppen vorbeigekommen, zitiert die Bild-Zeitung den Wirt.

Er werde nun einen Flüchtling "abknallen", sagte K. laut Informationen der Hessenschau. Anschließend stieg er in sein Auto, niemand hielt ihn auf oder alarmierte die Polizei. Gegen 13 Uhr wurde dann auf der Industriestraße in Wächtersbach dreimal auf einen Eritreer geschossen. Eine Kugel traf den 26 Jahre alten Vater eines kleinen Kindes in den Bauch. Ärzte konnten ihn mit einer Notoperation retten. Der Tatort liegt etwa zehn Autominuten vom Martinseck entfernt.

Gegen 14.30 Uhr kehrte K. den Berichten zufolge dann in die Kneipe zurück und prahlte dort mit seiner Tat. Die Hessenschau zitiert den Wirt, K. habe sich "normal" verhalten. Dessen Behauptungen habe er als "Kneipengebabbel" abgetan.

Am späteren Nachmittag verließ K. das Lokal und erschoss sich in unmittelbarer Nähe in seinem Auto. Gegen 16.15 wurde der mutmaßliche Täter in seinem Wagen aufgefunden, er starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittler bestätigten später ohne Nennung weiterer Details, dass es einen Kontakt mit dem mutmaßlichen Täter gab. Vor dem Angriff habe es aber keine Hinweise gegeben. Laut Hessenschau soll er selbst die Polizei angerufen und damit gedroht haben, einen "Halbschwarzen" und dann sich selbst erschießen zu wollen.