Der mutmaßliche Täter, der im südhessischen Wächtersbach auf einen Eritreer geschossen hat, soll Mitglied eines Schützenvereins gewesen sein. "Die Waffen waren alle legal beim Main-Kinzig-Kreis angemeldet", sagte der Bürgermeister von Biebergemünd, Manfred Weber. Ihm zufolge war der Tatverdächtige seit 2017 im Main-Kinzig-Kreis gemeldet und nicht auffällig gewesen. "Er lebte zurückgezogen", sagte Weber. Während er am Vereinsleben von Biebergemünd nicht teilgenommen habe, soll er einem Schützenverein in der Umgebung angehört haben.

Der 55-jährige mutmaßliche Schütze soll am Montagmittag im nahe gelegenen Wächtersbach auf einen 26-jährigen Eritreer geschossen und diesen schwer verletzt haben. Wenige Stunden später wurde der mutmaßliche Täter leblos in seinem Auto gefunden. Erste Ermittlungen hätten ein rassistisches Motiv für die Tat ergeben, allerdings gebe es bislang keine "belastbaren Erkenntnisse darüber, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden", teilten die Ermittler mit. In der Wohnung des Schützen waren fünf Waffen gefunden worden.

Wie ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft berichtete, hatte sich der 55-jährige in den Kopf geschossen, Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes, der sein Opfer laut Generalstaatsanwaltschaft "aufgrund seiner Hautfarbe" ausgesucht haben soll, wurde ein Abschiedsbrief gefunden.