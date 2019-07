Die Bewohner des wegen des Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern evakuierten Dorfs Alt Jabel dürfen in ihre Häuser zurückkehren. Der Ort wurde am Samstagmorgen um acht Uhr wieder freigegeben, wie eine Sprecherhin des Landkreises Ludwigslust-Parchim mitteilte. Die 260 Anwohnerinnen und Anwohner waren am vergangenen Sonntag evakuiert worden, weil Alt Jabel am Rande eines großen Waldbrandgebiets liegt.



Auch drei weitere Ortschaften und ein Ferienlager waren evakuiert worden. Insgesamt waren 650 Menschen betroffen gewesen. In die drei anderen Ortschaften hatten die Bewohnerinnen und Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren dürfen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften auf eine Entfernung von 1.000 Metern zum Ortsrand von Alt Jabel zurückgedrängt werden. Deshalb dürfen die Anwohner nun zurückkehren. Inzwischen wurde das Feuer auf ein Areal von 560 Hektar eingedämmt.

Der Waldbrand war vergangene Woche auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen ausgebrochen. Durch die hohen Temperaturen und starke Winde hatte das Feuer sich im Laufe der Woche auf bis zu 1.200 Hektar ausgeweitet. Es war der größte Waldbrand der Nachkriegsgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern. Am Mittwoch hatte die Feuerwehr bekannt gegeben, den Brand unter Kontrolle gebracht zu haben.



1/6 Die Aufnahme eines Satelliten zeigt den Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Feuer wurde von starken Winden angefacht, mehr als 600 Hektar Wald sind betroffen. © Contains modified Copernicus Sentinel data, processed by ESA/dpa 2/6 In dem betroffenen Waldstück stehen vor allem leicht enzündliche Kiefern, weswegen sich die Flammen rasant ausbreiten können. © Bundespolizei/Reuters 3/6 Feuerwehrleute kämpfen in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel gegen die Flammen. Insgesamt mussten bereits mehr als 1000 Menschen aus den umliegenden Ortschaften ihre Häuser verlassen. © Jens Büttner/dpa 4/6 Dichter Rauch zieht durch den Wald in der Nähe von Alt Jabel. Vor allem für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, also Asthmatiker oder Allergikerinnen, und Kleinkinder kann die Rauchentwicklung eine große Belastung darstellen. © Jens Büttner/dpa 5/6 Ein Hubschrauber der Bundespolizei wirft Löschwasser auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ab. © Jens Büttner/dpa 6/6 Um die Wege feucht zu halten und ein Übergreifen des Feuers zu verhindern, verteilen Feuerwehrleute Wasser im evakuierten Ort Alt Jabel. © Jens Büttner/dpa

Der Landrat Stefan Sternberg geht davon aus, dass der Katastrophenfall am Montag für beendet erklärt werden kann. Die Bundeswehr werde sich am Wochenende aus dem Einsatzgebiet zurückziehen, sagte er. Sie hatte den Einsatz mit Löschhubschraubern, Bergungspanzern und Versorgungstrupps unterstützt und unter anderem Schneisen in das von Alt-Munition kontaminierte Gelände geschlagen. Die Bundeswehr soll am Sonntag mit einem Appell aus Lübtheen verabschiedet werden.