Betreuungseinrichtungen wie Behindertenheime sind grundsätzlich dazu verpflichtet, hilfsbedürftige Bewohner vor Gefahren, die diese selbst nicht korrekt einschätzen können, zu schützen. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Demnach hängt es allerdings vom Einzelfall an, wie Menschenwürde und Freiheitsrecht körperlich und geistig Behinderter geachtet und gleichzeitig deren Leben und körperliche Unversehrtheit geschützt werden können (Az: III ZR 113/18).

Mit dem Urteil des III. Zivilsenats kann eine geistig behinderte Frau aus Bremerhaven auf Schadensersatz hoffen; ihre Mutter hatte für sie die Klage eingereicht. So hatte sich die heute 50-jährige Tochter, die seit 2012 in einem Wohnheim gelebt hatte, im April 2013 derart heißes Wasser in die Sitzbadewanne eingelassen, dass sie schwerste Verbrühungen an beiden Füßen und Unterschenkeln erlitt. Zuvor hatte sie problemlos über einige Zeit mehrfach allein gebadet.

An jenem Tag aber stellte ein anderer Heimbewohner das Wasser ab und rief eine Pflegekraft zur Hilfe. Wegen verschiedener Komplikationen bei der Behandlung ist die Klägerin inzwischen auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch ihr psychischer Zustand verschlechterte sich. Im Namen ihrer Tochter verlangte die Mutter nun Schadenersatz und Schmerzensgeld von mindestens 50.000 Euro. Der Heimbetreiber habe die Wassertemperatur begrenzen müssen.



Dem ist das BGH gefolgt und verweist in seinem Beschluss auf die bestehende DIN-Vorschrift, die für Trinkwasser eine Temperatur von höchstens 43 Grad empfiehlt. Das Problem von Verbrühungen sei dort beschrieben und auch ohne hohen Aufwand technisch lösbar, etwa durch einen Austausch der Mischarmaturen, so die Karlsruher Richter. Daran habe sich der Heimbetreiber orientieren oder gegebenenfalls die Wassertemperatur durch Personal überprüfen lassen müssen, wenn einzelne Bewohner den Umgang mit heißem Wasser nicht zuverlässig beherrschen. Dass die betreffende DIN erst 2005 eingeführt wurde, als das Heim längst in Betrieb war, ändere angesichts der einfachen Nachrüstmöglichkeit nichts.

Zugleich räumten die Richter ein, dass es für Heime nicht einfach ist, die richtige Balance zwischen einerseits der Freiheit und Selbstbestimmung der Bewohner und andererseits dem notwendigen Schutz zu finden – Abwägungen, die das Oberlandesgericht Bremen prüfen muss. Der BGH verwies den Fall dorthin zurück.

Derweil forderte die Deutsche Stiftung Patientenschutz, dass Heime einen verbindlichen Verbrühschutz an Badewannen vorhalten müssen. Auch fehlende Vorschriften seien für die Betreiber "keine Ausrede mehr", hieß es in einer Mitteilung des Stiftungsvorsitzenden Eugen Brysch. Ihm zufolge ermittelten Staatsanwaltschaften ein- bis zweimal im Jahr wegen schwerer, teils sogar tödlicher Verbrühungen in Heimen. Ein Schutz koste "gerade einmal 70 Euro".