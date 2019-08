Das Rettungsschiff Alan Kurdi der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye wartet vor der italienischen Insel Lampedusa auf eine Lösung für 40 aus Seenot gerettete Migranten. Vorerst werde die Alan Kurdi das Verbot der Einfahrt in italienische Hoheitsgewässer respektieren, teilte eine Sprecherin mit. Allerdings müssten die besonders Schutzbedürftigen unter den Passagieren schon jetzt an Land. Unterdessen warf Italiens Innenminister Matteo Salvini der deutschen Regierung "Erpressung" vor.

Salvini sagte dem italienischen Sender Sky tg24, die Regierung in Berlin habe die Aufnahme von 30 Geretteten des italienischen Patrouillenboots Gregoretti an die Bedingung geknüpft, dass die 40 Migranten der Alan Kurdi in Italien an Land dürften. Dies sei "im Grunde genommen eine Erpressung seitens der deutschen Regierung", so der Minister. Er habe "die Nase voll". Wenn die Alan Kurdi in italienische Gewässer einfahre, werde man das Schiff "in Besitz nehmen". Italien sei "niemands Flüchtlingscamp".

Die Gregoretti, ein Schiff der italienischen Küstenwache, war mit mehr als 100 Migranten an Bord tagelang blockiert worden. Vergangene Woche untersagte Salvini es dem Schiff, in Lampedusa anzulegen. Erst nachdem fünf EU-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, sowie die katholische Kirche der Aufnahme der 131 Migranten an Bord zusagten, ließ Salvini die Flüchtlinge an Land gehen.

Migranten waren in überfülltem Schlauchboot unterwegs

Sea-Eye-Sprecherin Carlotta Weibl sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, die Bundesregierung verhandle augenblicklich noch mit der EU-Kommission. Diesen Verhandlungen wolle man Zeit geben. "Wir werden die Nacht auf jeden Fall vor Lampedusa verbringen", sagte Weibl. Sea-Eye werde aber eine Ausschiffungsmöglichkeit für die "vulnerablen Menschen" anfordern, konkret für die Familien und zwei Überlebende eines Bombenangriffs auf das libysche Internierungscamp Tadschura. "Ansonsten heißt es, weiter abwarten", sagte Weibl.

Am Donnerstagmittag hatte die Alan Kurdi nach 19-stündiger Fahrt das Gebiet südöstlich der Insel Lampedusa erreicht. Seitdem hält sich das Schiff etwa sechs Seemeilen außerhalb der italienischen Zwölfmeilenzone auf. Auf der Alan Kurdi befinden sich 40 Migrantinnen und Migranten, die Sea-Eye nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen von einem manövrierunfähigen und überfüllten Schlauchboot rund 30 Meilen vor der libyschen Küste an Bord genommen hatte. Unter ihnen seien ein Säugling, zwei Kleinkinder und eine Schwangere.

Mehrere Personen hätten Schusswunden, sagte die Einsatzleiterin auf der Alan Kurdi Barbara Held in einer Videobotschaft. Die Menschen seien glücklich über die Rettung, aber erschöpft. Die meisten von ihnen stammen aus der Elfenbeinküste oder aus Kamerun.